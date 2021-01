Le avventure di Can e Sanem faranno compagnia ai telespettatori tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, prima di Pomeriggio 5, e il martedì sera in prima serata. Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer - Le ali del sogno che andranno in onda dall'1 al 5 febbraio svelano che finalmente Divit maggiore renderà ufficiale il suo fidanzamento con l'aspirante scrittrice, ma Huma non si arrenderà neanche di fronte all'evidenza e farà di tutto per mettere in difficoltà Sanem. Frattanto, Leyla troverà il coraggio di dire ai suoi genitori che con Osman è tutto finito: il riavvicinamento con Emre sarà inevitabile.

Can conferma ai giornalisti di essere fidanzato con Sanem

Le trame delle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse da lunedì 1 febbraio a venerdì 5 febbraio sono ricche di colpi di scena. Venuta a conoscenza del ritorno di fiamma tra Sanem e il suo figlio maggiore, Huma cercherà in tutti i modi di far allontanare di nuovo i due innamorati. La madre dei Divit affermerà che la giovane Aydin non è all'altezza di Can per cui, durante la presentazione del libro di cucina dell'ex nuora cercherà di screditare la fidanzata del figlio, esaltando al contrario le qualità e la bellezza di Polen. Can, però, non permetterà alla madre di far sentire a disagio Sanem e interverrà in favore della ragazza che ama.

Di fronte alle numerose domande dei giornalisti, durante la presentazione del libro, Can messo alle strette renderà finalmente ufficiale di essere fidanzato con Sanem.

Quest'ultima sarà felicissima per la scelta di Can di non nascondere più il loro amore alla stampa. Polen non si arrenderà ed essendo vicino il compleanno di Can preparerà per quest'ultimo un regalo speciale: la copia del suo libro. Dal canto suo, Sanem preparerà un regalo denso di significato per il fidanzato: un album che riassume tutti i momenti più belli ed importanti della loro storia d'amore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ayhan lascia CeyCey, Leyla gelosa di Melis

Ayhan scoprirà direttamente da CeyCey che non non ci sarà alcun matrimonio. Il giovane confesserà di aver avuto l'intenzione di organizzare finte nozze per poter rendere felice la nonne molto anziana. Ayahn, delusa ed amareggiata per la presa in giro lascerà il fidanzato. CeyCey si pentirà di aver fatto soffrire la ragazza e cercherà di riconquistarla con l'aiuto di Sanem.

Il tuttofare della Fikri Harika si presenterà in macelleria per parlare con Ayhan ma quest'ultima sembrerà poco disposta ad ascoltarlo, anche se lui si farà sfuggire di aver finto di essere Yusuf, un cliente del negozio.

Dopo aver chiuso con Osman, Leyla proverà a confessarlo ai genitori ma invano. Frattanto, Melis si metterà tra la maggiore delle sorelle Aydin e Emre: la nuova segretaria dell'agenzia pubblicitaria sembrerà molto interessata al suo capo e Leyla, che sarà incaricata di introdurla al nuovo lavoro, ne sarà molto gelosa. Finalmente, la ragazza troverà il coraggio di dire ai genitori che ha rotto con Osman. Dopo un primo momento di smarrimento, Mevkibe e Nihat capiranno che la loro figlia maggiore non era realmente innamorata del macellaio e accetteranno la scelta di Leyla.