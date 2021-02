Drammatici colpi di scena accadranno a DayDreamer, la Serie TV con gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler provenienti dalla Turchia raccontano che Can Divit e Sanem Aydin saranno protagonisti di un bruttissimo sinistro, che avrà tragiche conseguenze. Il fotografo, infatti, perderà la memoria dopo essere finito in coma.

DayDreamer - Le ali del sogno: Can e Sanem vogliono lasciare la Turchia

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, delle nuove puntate che verranno trasmesse prossimamente, narrano che Can e Sanem saranno coinvolti in un drammatico incidente d'auto.

Tutto inizierà quando Yigit deciderà di tornare in Canada dopo essere stato smascherato.

Il fotografo e la sorella di Leyla, a questo punto, capiranno di non potere stare più lontani, tanto da decidere di stare insieme per sempre. Per questo motivo i due protagonisti saranno intenzionati a trascorrere due anni lontani dalla Turchia.

Nella fattispecie, il maggiore dei Divit e la minore delle Aydin avranno intenzione di fare un viaggio in barca per raggiungere le Galápagos, la dimora degli albatros, l'uccello che ha segnato simbolicamente la loro storia d'amore. Tuttavia, la coppia verrà ostacolata da Mevkibe e Nihat. I due, infatti, ricorderanno alla figlia che per colpa dell'addio di Can ha trascorso diversi mesi in una clinica. Per questo motivo non daranno il loro benestare né per il lungo viaggio, né tanto meno per un eventuale matrimonio.

Il fotografo resta in coma dopo un incidente

Nel corso delle nuove puntate della serie tv turca, Sanem non ascolterà il consiglio dei genitori, ma sarà il destino a metterle i bastoni tra le ruote. Nel giorno previsto della partenza, Can (Can Yaman) cercherà di fare pace con Mevkibe e Nihat, per questo il fotografo deciderà di accompagnare la fidanzata a salutare i suoi genitori, ma purtroppo arriverà il drammatico colpo di scena: l'auto con a bordo la coppia finirà contro un camion di grosse dimensioni.

Se la scrittrice riporterà solo qualche piccola escoriazione, il fotografo verrà ricoverato in una struttura ospedaliera dove resterà un mese in coma, per colpa di un problema cerebrale.

Can perde la memoria

Fortunatamente il maggiore dei Divit si risveglierà, nonostante il pessimismo dei medici. Purtroppo, però, avrà perso le memoria: i suoi ultimi ricordi risaliranno al 40esimo anniversario della Fikri Harika, ovvero al giorno in cui si è scambiato un bacio per errore con Sanem.

In questa occasione Can chiederà ad Aziz, Huma ed Emre dove sia finita Polen, mentre crederà che la sorella di Leyla sia un'infermiera dell'ospedale.

Tuttavia, la scrittrice non si rassegnerà tanto facilmente, tanto da stargli accanto giorno e notte, per cercare di fargli tornare alla mente i ricordi della loro storia d'amore. Inoltre, Sanem si metterà d'accordo con Aziz per acquistare il vecchio palazzo dove aveva sede la Fikri Harika e lo farà dopo aver ricevuto un'offerta strepitosa per il suo brevetto sulle creme. La giovane avrà intenzione di rilevare l'edificio in onore della sua storia d'amore con il fotografo.