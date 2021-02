Venerdì 5 febbraio 2021 Il Paradiso delle signore andrà in onda con un doppio appuntamento. La notizia è riportata direttamente dai palinsesti di Rai 1. A confermare questo cambio di programma, poi, ci hanno pensato anche alcuni attori dell'amata soap opera, come ad esempio, Pietro Masotti.

Attraverso il suo profilo Instagram, l'attore che interpreta Marcello, ha annunciato a tutti i fan che oggi la soap andrà in onda a partire dalle ore 14. Questo, naturalmente, implica un cambiamento anche per quanto riguarda la programmazione delle altre trasmissioni.

Oggi due puntate con Il Paradiso delle signore

A causa della crisi di governo, i palinsesti di Rai 1 sono stati modificati. Nel corso della giornata di ieri, giovedì 4 febbraio, infatti, Il Paradiso delle Signore non è andato in onda per lasciare spazio ad uno speciale sul TG1. L'episodio numero 79, dunque, non è stato trasmesso. In data odierna, venerdì 5 febbraio, quindi, la Rai ha pensato di recuperare la puntata saltata ieri in modo da non stravolgere la programmazione settimanale della serie tv. A tal proposito, dunque, dai palinsesti della rete di Viale Mazzini è emerso che oggi andranno in onda due appuntamenti con Il Paradiso delle signore. Uno a partire dalle ore 14:00 e l'altro alle 14:45.

I cambiamenti al palinsesto di Rai 1 nel giorno 5 febbraio

Gli episodi che verranno mandati in onda, dunque, saranno quello numero 79, che sarebbe dovuto andare in onda ieri, e il numero 80, già previsto in data odierna. In questo modo, dunque, a partire da lunedì prossimo, 8 febbraio, dovrebbe tornare la regolare messa in onda delle puntate. La decisione di trasmettere due episodi con la soap opera di Rai 1 ha determinato anche lo stravolgimento della programmazione.

Stando a quanto riportato dalla guida tv Rai, infatti, la programmazione di oggi risulta la seguente: dalle ore 11:55 fino alle 13:30 sarà trasmesso il consueto appuntamento con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. A seguire, poi, ci sarà il TG1 dalle 13:30 alle 14:00.

Saltano le puntate di Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta

Successivamente, poi, partirà Il Paradiso delle signore, con i due episodi previsti, che termineranno alle ore 15:25.

In quel momento comincerà lo speciale del TG1 incentrato sulla crisi di governo, il quale si protrarrà fino a poco prima dell'inizio de L'Eredità, previsto per le 18:40. Tale cambiamento, dunque, ha determinato la sospensione di due programmi Rai, ovvero, Oggi è un altro giorno con Serena Bartone, solitamente previsto alle ore 14:00 e La Vita in diretta con Alberto Matano, che va di solito in onda alle 15:05.