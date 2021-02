Al Grande Fratello Vip 5 sembra che la gelosia di Pierpaolo Pretelli nei confronti di Giulia Salemi sia venuta fuori a causa di una possibile classifica che l'influencer ha fatto nei confronti dei coinquilini. Mentre Giulia, difatti, stava per dare la buonanotte a Pierpaolo si accorge che lo stesso è contrariato, e tra i due nasce un confronto notturno nella Lavatrice.

Giulia a Pierpaolo: ‘Tu non puoi essere geloso di Zelletta e Zenga’

Nella notte tra il 3 ed il 4 febbraio, Giulia e Pierpaolo in Lavatrice si preparano per andare a dormire quando, a causa di alcuni apprezzamenti fatti dalla ragazza verso i coinquilini, inizia una discussione che ha come argomento principe la gelosia.

Al velino sembra non essere andata giù una classifica fra i ragazzi della casa più spiata d'Italia fatta da Giulia, dove è stato inserito in terza posizione, e le dice che, malgrado i complimenti che riceve da lei, non ha gradito il posto in classifica.

Salemi, visibilmente sorpresa da queste parole, cerca prontamente di rassicurarlo facendogli capire che lo apprezza anche dal punto di vista estetico.

A quel punto, Pierpaolo con un pizzico di nervosismo sottolinea alcuni complimenti fatti da Giulia agli altri coinquilini. L'influencer, di tutta risposta, asserisce: "Tu non puoi essere geloso di Zenga e Zelletta, non posso pensare che tu sia insicuro a livello estetico".

Il confronto tra i due prosegue sottovoce finché Giulia decide di prendere le redini del discorso con l'obiettivo di far capire a Pierpaolo che ha frainteso alcune sue affermazioni.

Per riuscire in tale intento, Salemi rivanga l'incontro tra Pierpaolo e la Gregoraci in studio, dicendo che in quell'occasione era passata lei per gelosa, alludendo al fatto che adesso i ruoli si siano invertiti.

Ed infine, quasi per sedare il confronto notturno, Giulia conclude chiedendo a Pierpaolo di crederle come lei ha fatto nei suoi confronti, aggiungendo che in futuro qualsiasi cosa lo faccia star male dovrà essere chiarita nell'immediato.

Anticipazioni prossima puntata del 5 febbraio

Venerdì 5 febbraio su Canale 5 andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione degli opinionisti Pupo ed Antonella Elia. Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta sono le coinquiline in nomination, ma nessuna delle due, in realtà, dovrà abbandonare il Reality Endemol il 5 febbraio.

Il televoto, difatti, decreterà la concorrente meno gradita dal pubblico, la quale automaticamente andrà in nomination per la puntata di lunedì 8 febbraio. Dayane Mello, infine, è stata informata della tragica scomparsa del fratello Lucas di appena 27 anni e, nonostante ciò, ha deciso di proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip 5.