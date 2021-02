Quando mancano poche ore all'inizio della quarantesima puntata del GF Vip 5, in casa non si parla d'altro che del pericoloso avvicinamento che c'è stato tra Adua e Zenga in questi giorni. Certi del fatto che stasera si discuterà a lungo di questa possibile nuova coppia, alcuni concorrenti ci hanno scherzato su, ipotizzando le mosse di Signorini in diretta. Dayane, in particolare, ha preso in giro l'amica quando ha tirato in ballo la favola dopo mesi.

L'amore al centro della nuova puntata del GF Vip

Uno degli argomenti principali della puntata del GF Vip del 15 febbraio è l'avvicinamento che c'è stato ultimamente tra Adua e Zenga.

L'altra sera, infatti, i due si sono lasciati andare a coccole e sguardi languidi in camera da letto, arrivando quasi a darsi un bacio sulle labbra davanti alle telecamere.

In vista della quarantesima diretta della quinta edizione del reality, alcuni abitanti della casa hanno giocato su come sarà affrontata questa tematica da Alfonso Signorini: Dayane, ad esempio, si è messa al posto del conduttore ed ha introdotto a suo modo il Gossip riguardante la Del Vesco e il bell'Andrea.

"Rosalinda tu rimani in salotto, tutti gli altri in camera da letto. Andrea tu vai in super-led", ha detto la brasiliana mentre alcuni vipponi, tra cui la sua amica, consumavano la colazione.

La battuta più pungente, però, la Mello l'ha fatta quando ha aggiunto: "Inizia la favola".

Frecciatine e sospetti tra le 'rosmello', amiche del GF Vip 5

Adua non ha riso ascoltando la boutade di Dayane, anzi le ha rivolto un'occhiataccia probabilmente perché non ha gradito il riferimento che ha fatto al suo passato sentimentale. Le "favole", infatti, sono le finte storie d'amore che la Del Vesco ha vissuto con Gabriel Garko prima e con Massimiliano Morra poi, le stesse che ha ammesso che non ci sono mai state soltanto pochi mesi fa nella casa del GF Vip.

La frecciatina che la modella ha lanciato all'amica stamattina, non è l'unica: da quando ha saputo che la siciliana si è avvicinata a Zenga, la 31enne ha cominciato ad avere dei sospetti sulla sincerità di entrambi.

Dopo aver chiesto aiuto ai suoi fan dal Brasile per mandare l'attrice in finale, Dayane ha palesato alcuni dubbi quando in confessionale ha detto: "Lei ha i voti dei brasiliani, ma bisogna vedere come il pubblico prende la storia con Andrea".

Secondo a quello che Tommaso ha riportato a Stefania nelle scorse ore, la finalista del reality avrebbe parlato di tattica e strategia riferendosi alla coppia che starebbe nascendo a Cinecittà.

Adua possibile terza finalista del GF Vip

"Davvero lei in confessionale ha detto che si tratta di strategia? Cioè, una sua amica?", si è chiesta la Orlando con tono perplesso.

Zorzi si è detto per nulla stupito dai continui cambi d'umore e di parere di Dayane, mentre Stefania ha aggiunto che è assurdo che una persona pensi che una sua cara amica stia fingendo un interesse soltanto per arrivare fino alla fine di un gioco televisivo.

A proposito di finali, tra poche ore Adua potrebbe ottenere il pass per l'ultima puntata del GF Vip 5: la siciliana è al televoto con Tommaso e Zelletta per la scelta del terzo finalista di quest'anno, che andrà ad aggiungersi alla Mello e a Pierpaolo Pretelli.

Sapendo che la modella ha chiesto ai suoi fan del Brasile di votare a favore della Del Vesco, è ipotizzabile che possa essere proprio quest'ultima a ricevere il maggior numero di preferenze nella nomination al positivo che Alfonso Signorini chiuderà stasera in diretta.

Quasi tutti gli abitanti della casa, infatti, hanno capito che i televoti sono "condizionati" dall'intervento dei connazionali di Dayane, che starebbero cercando di portare in finale tutte le persone alle quali lei vuole più bene.