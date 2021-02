Sembra diventare ogni giorno più difficile la convivenza nella casa del GF Vip tra Giulia ed alcuni suoi ormai ex amici: la puntata che è andata in onda l'1 febbraio, ha visto spezzarsi irrimediabilmente dei legami che Salemi aveva con due coinquilini anche prima di partecipare al reality. Sfogandosi con Pierpaolo, la ragazza non ha trattenuto le lacrime quando si è chiesta perché Tommaso e Dayane continuano ad attaccarla: l'influencer vorrebbe essere lasciata in pace.

Sfogo per Giulia dopo la puntata del GF Vip

A circa 24 ore di distanza dall'ultima diretta del GF Vip, Giulia ha avuto un crollo.

Le accese discussioni che ha avuto prima con Tommaso e poi con Dayane, hanno spinto la concorrente della quinta edizione ad isolarsi per cercare un po' di tranquillità.

Quando è stata raggiunta da Pierpaolo in camera da letto, Salemi ha spiegato i motivi del suo malessere, tutti legati alle amicizie che ha visto finire con ben due persone che reputava importanti nel suo percorso nella casa.

"Piango per l'insieme. Queste ultime settimane non le vivo con tranquillità. Quello che è successo, mi è rimasto addosso", ha fatto sapere la giovane in riferimento agli scontri verbali che ha avuto con Zorzi e Mello sia durante la puntata che dopo.

"Troppa cattiveria, troppe cose cattive contro di me. Ho visto un'insensibilità umana sia da parte di lei che di lui", ha aggiunto l'italo-persiana nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 3 febbraio.

Giulia rompe con Zorzi e Dayane nella casa del GF Vip

Salemi sostiene che Tommaso e Dayane si stiano accanendo contro di lei, come se le volessero dare addosso di proposito per vederla crollare ad un passo dalla finale del GF Vip.

"Voglio essere lasciata in pace, invece loro infieriscono gettando benzina sul fuoco con lo scopo di ferirmi", ha detto ancora Giulia mentre Pierpaolo provava a consolarla suggerendole di lasciar stare tutte le persone che non la capiscono fino in fondo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Vogliono distruggermi", ha chiosato l'influencer sempre facendo riferimento ai suoi due ex amici, Tommy e Dayane.

La giovane ha anche rivendicato il suo diritto di difendersi dagli attacchi che le vengono fatti davanti alle telecamere; se i due concorrenti del reality non l'avessero punzecchiata in queste settimane, l'italo-persiana ha detto che non ci sarebbe stata nessuna lite e nessun malumore a Cinecittà.

"Devo sempre stare zitta? Poi mi danno della vittima, ma non ce la faccio. Non voglio che succedano più cose come la scorsa notte", ha concluso Giulia nello sfogo che ha avuto in serata tra le braccia di Pretelli.

Tommaso chiude con Giulia al GF Vip: 'Non mi parlare più'

La discussione che sembra aver ferito maggiormente Salemi, è quella che ha avuto con Zorzi dopo la puntata del GF Vip dell'1 febbraio. Lo scontro verbale che i due ragazzi hanno avuto in diretta, ha spinto Tommy a prendere una decisione drastica sulla loro amicizia.

"D'ora in poi io non ti parlo e tu non devi parlami più", ha detto l'influencer con tono serio a Giulia.

Ad infastidire il concorrente della quinta edizione del reality, sono state soprattutto le cose che la compagna ha raccontato sul loro legame passato: "Millanti un'amicizia che non c'è mai stata fuori da qui.

Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Tu non sei legata a me, ma al personaggio".

Anche Dayane ha accusato l'italo-persiana di essere una persona accecata dalle luci dello spettacolo, infatti l'ha definita "un'affamata di fama". A queste parole, però, Salemi ha risposto che semmai è proprio Mello che non riesce a stare lontana dalla televisione per più di qualche mese.