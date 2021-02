Maria Teresa Ruta è stata protagonista di un episodio curioso al Grande Fratello Vip. La mamma di Guenda Goria nel pomeriggio di domenica 31 gennaio è uscita in giardino improvvisamente e ha tentato di accendere un falò in giardino con l'intento di bruciare alcuni oggetti. Immediatamente la concorrente è stata redarguita e chiamata in confessionale dagli autori del reality show.

Il gesto della concorrente

Dopo 4 mesi di "reclusione" nella casa di Cinecittà Maria Teresa Ruta comincia ad accusare la stanchezza. Inoltre, la settimana è cominciata in salita per la 60enne, visto che è finita al televoto per la 20esima volta.

Alcuni "vipponi" hanno messo in discussione la loro coinquilina, a causa dei modi di agire. Secondo alcuni, Maria Teresa si comporterebbe in modo ambiguo per pura strategia.

Nel pomeriggio di domenica 31 gennaio Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta si trovavano in giardino a commentare ancora una volta l'atteggiamento di Ruta: la concorrente sarebbe apparsa ambigua nella scelta di mandare Pierpaolo o Zelletta in finale. Ad un certo punto la 60enne è uscita improvvisamente in giardino e si è diretta in un angolo con l'intento di accendere un falò e bruciare alcuni oggetti che aveva in mano. Gli autori del reality show appena si sono accorti del gesto della concorrente hanno immediatamente redarguito e chiamato Ruta in confessionale.

Una volta uscita la giornalista ha abbandonato l'idea di fare il falò. Il gesto della gieffina non è passato inosservato neanche agli occhi dei telespettatori della diretta h24.

Maria Teresa delusa da Zelletta

Venerdì 29 gennaio Maria Teresa è stata protagonista di un faccia a faccia con Andrea Zelletta. La 60enne non ha apprezzato la nomination dell'ex tronista di Uomini e Donne.

La diretta interessata ha chiosato: "Non mi sta bene, potevi dire che andavi per esclusione". Inoltre, Maria Teresa ha ammesso che dentro sentiva di finire al televoto per la 20esima volta: "Io vi leggo negli occhi".

Nonostante Zelletta abbia cercato di giustificare il suo comportamento, Ruta è sembrata non sentire ragioni. Secondo Stefania Orlando, che era presente, la reazione della coinquilina sarebbe stata eccessiva.

Rosalinda Cannavò invece, ha ammesso di avere nominato anche lei Ruta. Secondo l'attrice siciliana, Maria Teresa ha un comportamento ambiguo nei confronti dei suoi coinquilini.

Andrea ha spiegato di avere molta stima per la giornalista, ma il fatto di tenere spesso il piede in due scarpe lo infastidisce. Solamente in un secondo momento, l'ex tronista di Uomini e Donne ha cercato un chiarimento con la coinquilina. Zelletta ha spiegato di essere stanco del gioco, perché ogni volta che deve nominare qualcuno si sente in difficoltà.