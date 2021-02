A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip, non mancano le polemiche e i misteri all'interno della casa. Questa sera, 24 febbraio, ad esempio, Dayane Mello ha spiazzato i telespettatori che stavano seguendo la messa in onda del live su Mediaset Extra nel momento in cui ha rivelato di essere a conoscenza della data ufficiale di inizio del prossimo Festival di Sanremo. Ovviamente tali parole non sono passate inosservate, dato che i concorrenti sono rinchiusi in casa dallo scorso settembre e all'epoca non si conoscevano ancora le date ufficiali di inizio della 71^ edizione della kermesse musicale.

Dayane Mello rivela la data d'inizio del Festival di Sanremo: mistero al GF Vip

Nel dettaglio, parlando in giardino con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, la modella brasiliana ha ammesso di essere a conoscenza del giorno esatto in cui partirà su Rai 1 il Festival di Sanremo 2021.

"Il 2 marzo inizia Sanremo. Come lo so? Eh, lo so", ha ammesso Dayane Mello mentre Zelletta la guardava abbastanza perplesso, quasi meravigliato del fatto che la sua compagna di gioco sapesse questa informazione.

Effettivamente, la rivelazione di Dayane sulla data d'inizio del Festival ha suscitato un bel po' di polemiche in rete e sui social. Tanti si sono chiesti come mai la modella brasiliana conoscesse questa informazione e, soprattutto, chi l'avesse messa al corrente della situazione.

Dubbi su Dayane Mello e la rivelazione della data d'inizio del Festival di Sanremo in tv

Insomma il mistero si infittisce sempre più e in tanti, adesso, sono curiosi di sapere come facesse la modella brasiliana a conoscere la data in cui partirà Sanremo, visto che quando ha messo piede all'interno della casa del Grande Fratello Vip - a metà settembre - ancora non si conosceva il periodo esatto in cui sarebbe andato in onda il Festival.

Peraltro quest'anno il Festival di Sanremo è stato addirittura a rischio cancellazione causa pandemia da Covid-19. In un primo momento era stato ipotizzato che si tenesse a febbraio, poi si era circolata la voce di una possibile sospensione e infine è stato ufficializzato che si svolgerà, appunto, nella settimana che va dal 2 al 6 marzo 2021.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Alcune scene verrebbero tagliate al live del Grande Fratello Vip in onda su Mediaset Extra

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori risvolti su questa vicenda, va segnalato che nel corso delle ultime ore, i telespettatori social del GF Vip, hanno notato anche dei strani tagli che sono stati fatti al live in onda su Mediaset Extra.

Dallo scorso martedì, la diretta 24 ore su 24 non è più in tempo reale, bensì in differita di qualche minuto, così come era stato detto da Signorini durante l'ultima puntata serale. E, a quanto pare, verrebbero fatti anche dei tagli circa le scene da mandare in onda sul canale 55 del digitale terrestre.