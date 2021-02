Non accennano a placarsi i dubbi di Rosalinda sulla sua storia d'amore: a circa tre settimane dalla fine del GF Vip, la ragazza ha palesato nuove incertezze sul futuro della relazione con Giuliano. Chiacchierando con Zelletta, la siciliana non ha nascosto le perplessità che ha sul suo sentimento: soltanto quando lascerà la casa di Cinecittà la giovane pensa che capirà se quello che prova per il fidanzato è amore oppure soltanto abitudine.

Rosalinda di nuovo in crisi nella casa del GF Vip

A poche ore da una nuova puntata del GF Vip, la Cannavò si è sfogata con Andrea Zelletta sulla sua storia d'amore.

Da quando ha avuto un gelido faccia a faccia con Giuliano, la siciliana non ha cambiato idea sul loro rapporto, anzi si è mostrata sempre più scettica sul futuro.

Sentendo il pugliese parlare con gli occhi a cuoricino della fidanzata Natalia Paragoni, Rosalinda ha detto: "Voglio sistemare le cose fuori. Sono molto rispettosa, anche se nella vita mai dire mai".

Con quest'affermazione, la concorrente del reality ha anche commentato la simpatia che ha iniziato a provare per Zenga, il compagno d'avventura che la ricambia ma che per rispetto non la sta corteggiando.

Quando le è stato chiesto se sente la mancanza di Giuliano dopo oltre cinque mesi di lontananza, l'attrice ha spiazzato dicendo: "Sono onesta, non mi manca da morire. Sento che in me è cambiato qualcosa.

Ho bisogno di vederlo per capire se sono ancora innamorata di lui oppure no".

Incertezze amorose per una protagonista del GF Vip 5

Anche se è consapevole di ferire il fidanzato mettendo in dubbio il sentimento che ha sempre provato per lui, Rosalinda pensa che sia meglio una brutta verità che una brutta bugia.

"Devo capire se è amore o abitudine", ha fatto sapere la concorrente del GF Vip 5 nel pomeriggio che precede la diretta del 12 febbraio.

La Cannavò si è anche detta un po' invidiosa del legame che Zelletta ha con Natalia: anche i due ex di Uomini e Donne non stanno insieme dallo scorso settembre, eppure i loro occhi brillano e non vedono l'ora di riabbracciarsi.

"Vorrei riprovare anche io quelle sensazioni, ma non so cosa ne sarà di noi", ha aggiunto la siciliana in riferimento al suo traballante rapporto d'amore con Giuliano Condorelli.

L'ultima riflessione che l'attrice ha fatto, e che sicuramente non farà piacere al suo compagno, è la seguente: "Devo capire se lo amo ancora".

Zenga 'tenta' Rosalinda al GF Vip

Ad alimentare i dubbi di Rosalinda, ci sta pensando un compagno di GF Vip al quale si è scoperta essere molto affine: tra la Cannavò e Zenga, infatti, si è instaurato un legame molto speciale nelle ultime settimane e anche in casa se ne sono accorti.

Andrea, però, ha frenato la fantasia dei coinquilini dicendo che non farà mai nessun passo verso la siciliana perché rispetta lei e la sua lunga relazione con Giuliano: anche se sono in crisi, i due sono ancora ufficialmente una coppia e questo è un ostacolo insormontabile per il figlio di Walter Zenga.

L'attrice ha provato ad avvicinarsi al ragazzo facendogli trovare un bigliettino di affetto e stima sotto il cuscino: lui ha apprezzato il gesto ma non le ha mai risposto proprio per non alimentare le già tante chiacchiere che si stanno facendo sulla loro amicizia.

Nonostante tutto, il concorrente ha ammesso che Rosalinda rispecchia il genere di donna che a lui piace, e lo stesso ha fatto lei quando l'ha descritto come una persona saggia e con dei valori rari da trovare al giorno d'oggi.

Chissà che con la fine del GF Vip, i due non possano approfondire la conoscenza dopo che la Cannavò avrà fatto chiarezza sulla sua traballante relazione.