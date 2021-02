Tommaso Zorzi all'interno della casa del Grande Fratello Vip è tornato a parlare del suo rapporto con Francesco Oppini. Nata come una semplice amicizia, col passare delle settimane il giovane Zorzi non ha più nascosto il suo sentimento nei confronti del figlio di Alba Parietti, al punto da confessare apertamente di essersi innamorato di lui. A distanza di un po' di settimane dall'uscita di Francesco dalla casa, Tommaso è tornato a parlare di questa situazione ed ha immaginato cosa sarebbe successo nel caso in cui si fosse visto con Oppini nei giorni successivi alla sua dichiarazione d'amore.

Tommaso Zorzi torna a parlare di Francesco Oppini al GF Vip

Nel dettaglio, Tommaso ha ammesso che il fatto di non aver avuto Francesco per due mesi all'interno della casa del GF Vip e in generale di non averlo visto e sentito, lo ha aiutato ad attutire il colpo.

"Il fatto di non vederlo aiuta" ha ammesso Zorzi, aggiungendo che se il giorno dopo la sua dichiarazione, Oppini lo avesse chiamato per vedersi a cena insieme, lui forse non avrebbe accettato.

"Se il giorno dopo andavo a pranzo con lui e la sua fidanzata piangevo" ha ammesso Tommaso senza troppi giri di parole, immaginando quindi quello che sarebbe successo ad un eventuale incontro con il figlio della Parietti.

Tommaso immagina l'incontro con Oppini dopo la sua dichiarazione d'amore

"La sua fidanzata mi teneva la testa in bagno.

Finiva che io vomitavo nella sua macchina" ha raccontato Tommaso parlando in casa con Stefania Orlando e Samantha De Grenet e immaginando l'uscita a tre.

Insomma a distanza di un po' di tempo dall'ultima volta in cui ha avuto in casa Francesco, Tommaso sembra aver avuto tempo e modo per metabolizzare il tutto, pronto ad affrontare la sua nuova vita adesso che si spegneranno i riflettori su questo Grande Fratello Vip 5.

Del resto mancano pochi giorni: la finalissima della quinta edizione è fissata per lunedì 1° marzo, giorno in cui verrà proclamato l'attesissimo vincitore che si porterà a casa il montepremi di 100 mila euro (di cui, però, la metà andrà devoluto in beneficenza).

Le parole di Tommaso Zorzi sul suo uomo ideale

All'interno della casa di Cinecittà, Tommaso ha avuto modo di parlare anche del suo prototipo di uomo ideale rivelando che cerca una persona che non si prenda troppo sul serio e soprattutto che sappia farlo ridere.

"Deve avere il mio senso dell'umorismo, politicamente scorretto" ha aggiunto ancora Tommaso rivelando che per essere quello "perfetto" dovrebbe essere più grande di lui di almeno cinque o sei anni.

Inutile dire che sui social, i commentatori del GF Vip, hanno trovato in questa descrizione di Tommaso dei punti in comune proprio con Francesco Oppini, per il quale Zorzi aveva perso la testa.