Quando mancano circa due settimana alla fine del GF Vip 5, in casa si pensa al traguardo e alle strategie da mettere in atto per tagliarlo prima degli altri. Tommaso, ad esempio, in queste ore ha reso pubblico il ragionamento che ha fatto lunedì 15 febbraio prima della nomination: non votando Zenga, l'influencer ha fatto sì che al televoto andassero due concorrenti forti come Stefania e Giulia.

Tommaso gioca a carte scoperte al GF Vip

Dopo aver ottenuto il pass per la finale del GF Vip 5, Zorzi ha cominciato a giocare: questo almeno è quello che ha detto lui stesso nella casa in queste ore commentando le nomination fatte in diretta.

Il ragazzo, chiacchierando con Samantha, ha spiegato per filo e per segno perché ha votato contro di lei e non contro altri concorrenti coi quali ha meno rapporto (Zenga e Giulia, ad esempio).

"Se avessi nominato Andrea, sarebbe andato anche lui al televoto con Stefania e Giulia. E poi l'avrei mandato al macello, perché a mio avviso è meno forte e quindi me lo porto fino alla fine", ha fatto sapere Tommaso ricordando anche che tutti i vipponi sapevano che sarebbero finiti a rischio eliminazione i due più votati.

"Cioè, faccio uscire Zenga e poi me la devo giocare con quelli forti in finale? Eh no", ha proseguito l'influencer nella spiegazione dettagliata della strategia che ha messo in atto l'altra sera.

Stefania a rischio eliminazione al GF Vip 5

La strategia che ha fatto lunedì in puntata, Zorzi l'ha spiegata benissimo quando ha detto: "Ho lasciato che andassero i più forti al televoto".

L'influencer, infatti, è convinto che se anche Zenga fosse finito in nomination con Giulia e Stefania per un ex equo, sarebbe stato proprio il ragazzo ad avere la peggio nel confronto con le due veterane della quinta edizione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Noi finalisti sapevano che Salemi sarebbe finita al televoto, perciò ci siamo detti i nostri voti. Pierpaolo avrebbe votato per Stefania, Dayane per Zenga e io ho buttato il voto nominando Samantha", ha concluso il finalista del GF Vip.

De Grenet si è complimentata con il compagno di reality per il pensiero che ha avuto e per come l'ha messo in pratica nel gioco.

Una cosa che Tommaso non ha potuto evitare, è la nomination dell'amica Orlando. La romana, infatti, rischia di uscire dalla casa a due settimane dall'ultima puntata e per giunta per mano di una "rivale" di Zorzi, ovvero Giulia.

L'appello di Tommaso ai fan del GF Vip: 'Non fate scherzi'

Anche se ha giocato di strategia facendo in modo che al televoto andassero due concorrenti forti come Stefania e Giulia, Zorzi ha paura per l'amica. Salemi ha superato molte nomination, quindi non è scontato l'esito del confronto diretto che terminerà nel corso della puntata del GF Vip del 19 febbraio.

Proprio perché teme che la sua "spalla" lasci il gioco prima del previsto, Tommaso ha fatto un appello ai suoi tanti fan dicendogli: "Non fatemi scherzi con la Orlando eh.

Adesso faccio come Giulia De Lellis con Ivana Mrazova, dico che le mie bimbe sanno cosa devono fare".

L'influencer spera che i suoi supporter bastino per far sì che Stefania continui l'avventura nel reality e magari arrivi anche in finale: l'italo-persiana, però, è un osso duro e il risultato del televoto di questa settimana è tutt'altro che ovvio.

Anche se preferirebbe sfidare i vipponi a suo parere meno forti, nell'ultima puntata dell'1 marzo Tommy dovrà fare i conti con due finalisti tutt'altro che deboli: Dayane Mello (che può contare su un fandom brasiliano vasto e fedele) e Pierpaolo Pretelli (che grazie alla storia d'amore con Giulia Salemi ha riacquistato i consensi che aveva perso interrompendo l'amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci).