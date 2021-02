Mancano poche ore ad una nuova puntata del GF Vip, ma ancora non si sa nulla sul provvedimento disciplinare che potrebbe essere messo in atto dalla produzione nei confronti di Alda D'Eusanio. Parlando con Dayane di quanto è accaduto qualche sera fa a cena, Zorzi ha affermato che secondo lui la nuova entrata dovrebbe essere punita come Fausto Leali, ovvero con la squalifica per aver pronunciato una frase potenzialmente razzista ed offensiva.

Il parere di Tommy sul provvedimento del GF Vip

Gli addetti ai lavori non si sono ancora pronunciati su una richiesta che hanno fatto molti spettatori del GF Vip: Alda D'Eusanio andrebbe punita per aver pronunciato parole che hanno offeso la sensibilità di chi sta a casa.

Un po' come è capitato quando qualche concorrente ha bestemmiato oppure ha denigrato un compagno o una categoria di persone, in tanti pensano che anche la nuova entrata dovrebbe subire un provvedimento disciplinare per aver detto "n..." nel corso della cena di sabato 30 gennaio.

Chi ha assistito alla battuta infelice della giornalista, in queste ore si sta interrogando su quello che potrebbe succedere durante la puntata dell'1 febbraio: Dayane e Tommaso, ad esempio, hanno pareri diversi su quello che accadrà in diretta.

Alda D'Eusanio come Fausto Leali, 'cacciato' dal GF Vip

Tommaso e Dayane sono due degli abitanti della casa del GF Vip che si sono immediatamente accorti dello scivolone che ha fatto Alda a tavola, tant'è che il ragazzo ha provato a cambiare argomento nella speranza che la parola "n..." non l'avesse sentita nessuno.

A qualche giorno di distanza da quell'episodio, Mello ha preso da parte l'influencer e gli ha chiesto cosa pensa che potrà succedere in puntata, ovvero se D'Eusanio sarà cacciata oppure no.

Prima di ascoltare il parere di Zorzi, la brasiliana si è pronunciata personalmente dicendo: "Non lo so, perché non lo ha detto direttamente ad una persona".

La replica del "mattatore" della quinta edizione del reality Mediaset, è stata sintetica ma chiara: "Dovrebbero".

Tommy, dunque, pensa che la nuova compagna d'avventura dovrebbe ricevere lo stesso trattamento di quei vipponi che nei mesi scorsi sono stati squalificati per bestemmia (Denis Dosio e Stefano Bettarini), offese (Filippo Nardi) e frasi potenzialmente razziste che hanno leso la sensibilità dei telespettatori (Fausto Leali).

Attesa per la nuova puntata del GF Vip 5

Anche se mancano poche ore alla diretta del GF Vip dell'1 febbraio, ancora non è trapelata nessuna anticipazione sulla possibile squalifica di Alda D'Eusanio. Gli addetti ai lavori, infatti, non si sono neppure esposti per chiarire agli spettatori se stasera sarà affrontato l'argomento "razzismo" oppure se la frase pronunciata dalla new entry sarà ignorata.

Il termine che ha usato la giornalista per descrivere le persone di colore, infatti, è lo stesso che è costato a Fausto Leali la squalifica immediata dal gioco: qualora dovesse essere usato lo stesso metro di misura, la nuova entrata dovrebbe essere accompagnata alla porta a tre giorni dal suo ingresso (un po' come è successo con Stefano Bettarini, espulso per bestemmia poche ore dopo l'inizio dell'avventura tra le mura di Cinecittà).

Sempre nel corso della puntata dell'1 febbraio ci sarà una nuova eliminazione: la meno votata tra Carlotta, Samantha, Giulia e Maria Teresa dovrà abbandonare definitivamente la casa e il sogno di approdare alla finalissima dell'1 marzo (alla quale parteciperanno sicuramente Dayane e Pierpaolo, primi due finalisti della quinta edizione del GF Vip).