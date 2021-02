Imperdibili le anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle puntate 8-12 febbraio 2021 su Rai 1 in prima visione Tv a partire dalle 15:55.

Clelia e Luciano lasciano Milano e tutti i loro affetti per crescere insieme il bimbo che aspettano, lontano dai pettegolezzi. Di fronte a questa scelta, Silvia prende una decisione drastica.

Tempo di decisioni anche per Gabriella che, dopo una lunga riflessione, capisce con chi dividere la sua vita: sarà Salvatore o Cosimo?

Vittorio invece, complice una serata sotto le stelle e un imprevisto, non resiste alla tentazione e bacia con passione Beatrice, tradendo la povera Marta.

Il Paradiso delle Signore: Clelia e Luciano escono di scena

A fronte dei gravi fatti accaduti e ai troppi pettegolezzi, Luciano non ha lasciato che Clelia fuggisse da sola con il piccolo Carletto. Cresceranno insieme il bimbo che porta in grembo la bella Calligaris e saranno una famiglia piena d'amore.

Al grande magazzino servono due sostituti e a pensarci è Vittorio: la nuova capocommessa è Dora (con grande stizza di Irene) mentre per il ragioniere non sembra esserci una valida alternativa.

Intanto, a Milano arriva Anna. Si tratta dela cugina di Gabriella, giunta in città per partecipare al matrimonio. La giovane capisce immediatamente che Salvatore ha ancora un posto importante nella vita della confusa Rossi.

Ludovica interessata a Federico

Pietro è alle prese con la sua prima cotta con Stefania, ma non sa come muoversi.

La giovane Colombo però sembra essere intenzionata a conoscere meglio Federico. A consolare Pietro sarà Vittorio, ormai per lui un padre.

Anche Ludovica inizia a ronzare intorno all'affascinante Guarnieri junior, attirata dal suo ascendente nei confronti di Umberto. Ed è proprio grazie alla sua influenza che riesce a essere invitata al matrimonio di Gabriella in qualità di testimone.

Adelaide è furiosa.

Mentre si prepara al grande evento, Ludovica passa molto tempo con Marcello in Caffetteria: c'entra ancora Sergio Castrese?

Il tradimento di Vittorio

Nelle puntate settimanali Il Paradiso delle Signore, ci sarà un evento inaspettato (ma non del tutto, viste le ultime vicissitudini).

L'attrazione tra Vittorio e Beatrice sarà sempre più forte.

I due si mettono in viaggio per raggiungere la piccola Serena al collegio, reduce da un piccolo incidente.

Sulla via del ritorno, la macchina di Conti va in panne. Ci sono le stelle e l'aria è fresca. Vittorio e Beatrice si baciano sotto un cielo magico.

L'addio di Silvia nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore su Rai 1

Salvatore è disperato per il matrimonio che le porterà via per sempre Gabriella ma non demorde. È pronto a tutto per farle cambiare idea in extremis.

Sarà la stessa Rossi a prendere una decisione definitiva e a fare chiarezza sui suoi sentimenti: Cosimo o Salvatore farà parte della sua vita?

Distrutta per la partenza di Luciano, Silvia non saprà che fare. Come raccontano le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 febbraio su Rai 1, la ex moglie di Cattaneo preferirà raggiungere Parigi per stare con Nicoletta e cercare di non pensare a quanto successo.