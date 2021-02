Dayane Mello è tornata nella casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana intorno alle 9:00 di mercoledì 3 febbraio aveva dovuto lasciare il Reality Show, a causa di un grave lutto subito dalla sua famiglia. Una volta messa al corrente di quanto accaduto, la diretta interessata ha deciso di tornare dai suoi compagni d'avventura. Mello ha spiegato che per via della pandemia per il momento non può tornare in Brasile.

Il triste annuncio

La vita ha presentato l'ennesimo conto amaro a Dayane Mello. Su Instagram, Juliano Mello ha postato uno scatto in cui sono ritratti lui, Dayane, Lucas e il loro papà tutti con lo stesso tatuaggio.

Nella didascalia il ragazzo ha informato i suoi follower della prematura scomparsa del fratello minore.

Juliano ha scritto: "Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto per la scomparsa di mio fratello". Successivamente il fratello di Dayane ha spiegato di essere consapevole che Lucas si trova in un posto meraviglioso. Dopo avere ringraziato tutti il sostegno ricevuto e i vari messaggi d'affetto, Juliano si è rivolto a Dayane: "Mando energia positiva". Infine, il giovane ha concluso: "Abbracciate di più e amate di più, perché la vita è davvero breve".

Le parole della modella

Intorno alle 9:00 Dayane Mello è stata avvisata dalla regia di lasciare la casa di Cinecittà per una comunicazione importante. Dopo un paio di ore d'assenza, la modella sudamericana è tornata dai suoi compagni d'avventura e ha spiegato il motivo dell'uscita momentanea.

Senza troppi giri di parole la 31enne ha riferito che suo fratello minore è venuta a mancare all'età di 27 anni. Mello aveva la possibilità di abbandonare il programma e tornare dalla sua famiglia, ma ha preferito restare nella casa di Cinecittà. La diretta interessata ha spiegato così la sua decisione: "Non potevo tornare in Brasile". A causa della pandemia la modella una volta arrivata nel suo paese d'origine si sarebbe dovuta sottoporre ad una quarantena preventiva e quindi non sarebbe arrivata in tempo per il funerale.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Inoltre, se avesse lasciato il reality show sarebbe stata messa in un container per alcuni giorni da sola. Dunque, Mello ha preferito tornare dai suoi coinquilini per trovare una spalla su cui piangere.

Ovviamente, la notizia ha sconvolto tutti i "vipponi". All'interno della casa di Cinecittà alcuni non sanno come comportarsi nei confronti della modella brasiliana.

Le prime a dare sostegno a Dayane sono state Samantha de Grenet e Rosalinda Cannavò. Gli altri coinquilini hanno preferito non intervenire per non turbare ulteriormente la loro coinquilina. Tuttavia, al momento nella casa di Cinecittà si respira un clima davvero surreale.