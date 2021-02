Nelle prossime puntate di DayDreamer la storyline subirà un salto temporale di un anno. Le vite dei protagonisti saranno notevolmente cambiate e dopo varie esperienze negative, per alcuni di loro si aprirà uno spiraglio di rinascita.

La vita di Can e Sanem cambiata a distanza di un anno

Dopo un anno le cose saranno cambiate nella vita di Can e Sanem. Quest'ultima è riuscita finalmente a pubblicare il suo libro dove racconta la storia d'amore con il fotografo, mentre quest'ultimo ha girovagato per mari con la sua barca. La giovane Aydin porterà dietro di sé gli strascichi del distacco doloroso dal suo Can, visto che anche la sua salute psicologica è stata compromessa.

A ogni modo Can, dopo un anno, rientrerà in città e dal primo momento in cui metterà piede a terra la sua strada s'incrocerà spesso con quella di Sanem, senza però scontrarsi. A un certo punto, però, accadrà l'inevitabile: una pioggia scrosciante porterà i due a ripararsi all'interno di un Cinema e proprio quando saranno in fila per comprare il biglietto, Sanem sarà di fronte a Can e lui di spalle la riconoscerà semplicemente dal suo profumo e dalla sua folta chioma.

Dentro la sala la osserverà da lontano: la guarderà sorridere, emozionarsi, finalmente il suo amore è di fronte a lui. I due non s'incontreranno, ma Sanem scorgerà la sua presenza, anche se in un primo momento crederà che tutto sia frutto della sua immaginazione.

Remide scopre che Can è in Turchia

L'intenzione di Can sarà quella di salpare e ripartire, ma verrà bloccato da Remide, che l'ha rintracciato grazie a un investigatore. Gli racconterà che suo padre Aziz è rientrato in Turchia, dopo aver curato una grave infezione ai polmoni. Le notizie però non saranno tutte belle: la Fikri Harika ha chiuso e la famiglia Divit ha dovuto vendere la mega villa in cui viveva per pagare i debiti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Prima di andare via, Remide consegnerà a Can un pacchetto contenente un libro. Quando sarà da solo lo scarterà e scoprirà che non è nient'altro che il romanzo di Sanem.

Muzaffer e CeyCey fanno rinascere la Fikri Harika

Per l'azienda, però, potrebbe esserci una rinascita. Infatti Muzaffer (che dopo un anno avrà divorziato da Guliz) acquisirà i diritti commerciali della Fikri Harika e insieme a CeyCey proveranno a riavviare il progetto.

Per farlo coinvolgeranno anche Sanem, che ormai non vive più insieme ai genitori, ma nella sua fattoria.

Dopo vari tentativi riusciranno a convincerla e la casa della giovane Aydin diventerà anche la sede dell'agenzia e al progetto si aggiungerà pure Deren. La compravendita dei diritti commerciali della Fikri Harika, però, verrà scoperta dalla scaltra Remide, che informerà immediatamente Aziz. I due si recheranno nel luogo in cui ha sede l'azienda per scoprire i nomi degli acquisitori, ma non potranno immaginare che ad attenderli ci sarà una gradita sorpresa.