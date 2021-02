Giulia Salemi è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip, ma venerdì 19 febbraio ha dovuto lasciare il reality show a causa del televoto. Una volta tornata in possesso dei suoi profili social, alcuni fan della modella italo-persiana hanno notato dei "movimenti sospetti". Scendendo nel dettaglio, Giulia avrebbe messo dei "like" ad alcuni tweet che criticavano l'atteggiamento di Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò.

Gli indizi sul web

Come ogni domenica i "vipponi" si sono cimentati nel ruolo degli speaker radiofonici. Dal momento che Giulia Salemi è uscita dal reality show, Pierpaolo Pretelli si sarebbe ritrovato senza un compagno di gioco.

A quel punto Andrea Zenga ha scelto di stare con l'ex velino mentre Andrea Zelletta ha spiegato che l'ultima settimana non voleva affatto cambiare l'assetto della sua squadra.

Nel tweet in questione un utente ha messo a confronto l'atteggiamento dei due amici di Pierpaolo Pretelli: "Zelletta sempre peggio. Che amico...in tutto e per tutto". Il cinguettio della fan si è concluso con un tag al Grande Fratello Vip e alla coppia dei "Prelemi" (ship nata dalla fusione del cognome Pretelli-Salemi). Stando alla segnalazione di alcuni utenti, Giulia Salemi avrebbe messo un bel "like" come per dire che condivide in pieno quel determinato pensiero. Ma non è tutto, perché a finire nel mirino dell'ex concorrente del reality show c'è stata anche Rosalinda Cannavò.

Nel dettaglio, un utente ha postato una frase pronunciata dall'attrice siciliana che è stata molto criticata dai telespettatori: "Deve lavorare su se stessa, mi ha massacrato". Tra i 700 "like" ottenuti sembra essere presente anche quello di Giulia Salemi. Prima di uscire dalla casa più spiata d'Italia la giovane ha ringraziato tutti i suoi ex compagni d'avventura e ha invitato Rosalinda ad avere un confronto lontano dai riflettori, perché non si sarebbe mai aspettata una sua nomination.

La presunta stoccata agli ex coinquilini

Giulia Salemi da quando è tornata in possesso dei suoi account social sta interagendo molto con tutti coloro che l'hanno sostenuta. Su Twitter, pare che la modella italo-persiana abbia lanciato una velata frecciatina ai suoi ex compagni d'avventura.

Su Instagram la diretta interessata ha postato un breve video in cui erano racchiusi i momenti più belli vissuti al Grande Fratello Vip.

Sebbene Giulia abbia ringraziato tutti i concorrenti che hanno condiviso il percorso con lei, un utente ha commentato: "Li ha ringraziati tutti nonostante la m...a che le hanno buttato addosso". Anziché passare al prossimo commento Salemi ha piazzato un bel "like" come a condividere il messaggio del suo fan.