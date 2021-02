Il post puntata del Grande Fratello Vip del 22 febbraio è stato carico di tensione, ma anche di chiacchierate pacifiche. Prima di andare a dormire, Tommaso Zorzi ha posto a Rosalinda Cannavò una domanda indiscreta. Nel dettaglio, il web influencer ha chiesto quale sia l'orientamento della coinquilina. L'attrice siciliana ha risposto, ma ha preferito rimanere vaga.

La domanda di Zorzi

Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha ammesso di provare dei sentimenti per Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana ha spiegato di avere anche provato ad allacciare una storia con l'amica, ma nel momento in cui ha capito che il suo amore non era corrisposto ha fatto un passo indietro.

In replica alle parole della 31enne, l'attrice siciliana si è scusata se non è riuscita a comprendere che Dayane cercava qualcosa di più di una semplice amicizia.

Terminata la puntata di lunedì 22 febbraio, prima di andare a dormire, Tommaso Zorzi ha deciso di fare una domanda indiscreta all'attrice siciliana. Il web influencer senza peli sulla lingua ha domandato: "Sei etero o bisessuale?". In risposta al coinquilino, Rosalinda Cannavò ha chiosato: "Io sono tutto quello che tu vuoi". Una risposta che ha spiazzato il 25enne lombardo, visto che da qualche settimana Rosalinda ha intrapreso una storia con Andrea Zenga tra le mura della casa di Cinecittà.

Tommaso mette in discussione Dayane

Prima di parlare con Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi ha attaccato duramente Dayane Mello.

Il giovane si è detto convinto che la modella brasiliana non sia affatto innamorata dell'amica, ma abbia messo in atto solo una strategia. Dayane ha spiegato di non avere mai rivelato i suoi sentimenti per proteggere la figlia. Di fronte all'insistenza del web influencer, la diretta interessata ha replicato: "Io non sono mezza lesbica, ma so che cosa voglio. So chi mi ha amato e so la mia esperienza".

Nonostante la versione dei fatti di Mello, né Stefania Orlando, né Tommaso Zorzi, né Rosalinda Cannavò le hanno creduto. In particolare, l'attrice siciliana delusa per la nomination ricevuta da Dayane ha sbottato: "Mi ama talmente tanto che mi ha proposto suo fratello Juliano". Stando al racconto di Rosalinda, l'amica in tempi non sospetti le avrebbe detto che era la donna ideale per intraprendere una liaison con suo fratello.

In modo categorico Rosalinda ha tagliato corto: "Le favole le fa lei". A quel punto Stefania e Tommaso si sono guardati in faccia perplessi. Lo stesso Zorzi ha ammesso di avere vissuto le dichiarazioni di Dayane come una mancanza di rispetto. Secondo Stefania, invece, la storia dell'amore per Cannavò è solo una trovata strategica per far parlare di lei ad una settimana dalla finale del reality show.