La coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco in televisione. Di loro se ne sta occupando la trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara D'Urso che, quasi tutti i giorni, fornisce ai telespettatori gli aggiornamenti su quello che è il Gossip del momento. E, proprio nel corso della puntata di ieri 22 febbraio, la D'Urso ha rivelato che ci sono dei magazine di gossip in Turchia che avrebbero dato la notizia della presunta gravidanza di Diletta.

Figlio in arrivo per la coppia Can Yaman-Diletta Leotta?

Nel dettaglio, si vocifera che Diletta potrebbe essere incinta di Can Yaman.

La notizia di queste ore, quindi, è che i due potrebbero diventare al più presto genitori di un bambino. A lanciare lo scoop è stato un articolo apparso in Turchia e tradotto in italiano dalla redazione del talk show condotto da Barbara D'Urso. La notizia ha fatto subito il giro del web e dei social ma, fino a questo momento, non è stata confermata (ma neppure smentita) dai due diretti interessati.

Sia Can Yaman che Diletta Leotta vanno avanti per la loro strada, quasi incuranti delle critiche e delle polemiche ci circolano sul loro conto. Del resto, in queste ultime settimane si era parlato anche di un possibile matrimonio in arrivo per la coppia: anche questa notizia, però, non ha trovato conferma.

I sospetti sull'amore sbocciato tra Can e Diletta

Sta di fatto, però, che qualche giorno fa Can Yaman è stato beccato in compagnia della mamma di Diletta mentre andava in giro per le strade di Roma a visitare delle case. Da qui, l'ipotesi che i due piccioncini starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di andare a convivere e quindi di iniziare un percorso di vita, fianco a fianco.

Tante, dunque, le indiscrezioni che circolano sul conto della coppia Can-Diletta che continua a essere anche bersagliata in televisione e sui social. Non tutti, infatti, vedono di buon occhio questo rapporto e ritengono che si tratti di un amore "fasullo", creato ad arte per finire in prima pagina sui settimanali di gossip e cronaca rosa.

L'accusa di Biagio D'Anelli contro Can Yaman e Diletta Leotta

L'ultimo attacco nei confronti di Can e della sua amata è stato sferrato dal giornalista Biagio D'Anelli nel corso della trasmissione Pomeriggio 5. "Si vede che c'è una montatura dietro", ha dichiarato D'Anelli nel salotto della D'Urso mentre la conduttrice sottolineava il fatto che i due potrebbero essersi innamorati per davvero, al punto da pensare di mettere su famiglia con un bambino. Qual è a questo punto la verità dei fatti? Vedremo come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore.