Il Grande Fratello Vip sta giungendo al capolinea. Parlando con Samantha de Grenet, Stefania Orlando e Dayane Mello, Tommaso Zorzi ha svelato la sua strategia. Il web influencer ha spiegato che ha preferito nominare un concorrente forte, in modo da portare il "vippone" meno forte fino alla fine. Dunque, considera Andrea Zenga uno degli anelli deboli del programma essendo arrivato solamente due mesi fa.

La versione di Zorzi

In occasione della 40^ puntata del Grande Fratello Vip sono finite in nomination Stefania Orlando e Giulia Salemi: una delle due concorrenti venerdì 19 febbraio sarà costretta ad abbandonare la casa di Cinecittà definitivamente.

Nel pomeriggio di martedì 16 febbraio Tommaso Zorzi ha svelato la sua strategia. Il web influencer riunito in veranda con Stefania Orlando, Dayane Mello e Samantha de Grenet ha dichiarato di avere nominato la showgirl romana piuttosto che Zenga: "Se avessi nominato Andrea sarebbe andato al televoto anche lui". In quel modo il "piano" di Tommaso si sarebbe reso vano: "Se voglio fare lo stratega, a mio avviso uno che è meno forte me lo porto fino alla fine, mica me lo gioco adesso". Insomma, Zorzi ha sostenuto che tra Zenga, Samantha e Stefania o Giulia, l'ex volto di Temptation Island non avrebbe passato il televoto. Dunque, in finale il web influencer si sarebbe ritrovato a dover gareggiare con un concorrente forte: "Ho lasciato che andassero al televoto quelli forti".

Di fronte allo sguardo spiazzato dei suoi coinquilini, Zorzi ha precisato che è Alfonso Signorini a spronare i "vipponi" ad applicare delle strategie per andare più avanti possibile nel gioco.

Dayane Mello loda la scelta di Tommaso

Successivamente Tommaso Zorzi ha argomentato meglio la sua visione del gioco. Il diretto interessato ha spiegato di avere votato Samantha per sprecare un voto.

Come riportato dal web influencer, i finalisti prima di entrare in confessionale si sono confrontati sulle loro azioni: "Ci siamo accorti che Giulia sarebbe stata nominata in massa". Dal momento che era in dubbio solo il voto di Rosalinda, Pierpaolo ha fatto il nome di Stefania mentre Mello ha nominato Zenga. Stefania Orlando avendo avuto un voto è stata mandata in nomination con Giulia Salemi.

Stupita per il ragionamento del suo coinquilino, Dayane ha fatto un elogio "Così ti voglio Tommy, dopo cinque mesi hai imparato". La modella brasiliana ha sostenuto che il web influencer abbia imparato dalla professoressa delle nomination, ovvero lei. A proposito di strategia Mello ha spiegato di avere nominato Zenga perché non voleva che Stefania andasse al televoto con la sua amica Salemi.