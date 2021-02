Showgirl, attrice ed ex nuotatrice, Giulia Montanarini è tutto questo e, oggi, è anche una mamma. Classe 1976, ha lavorato al fianco di artisti del calibro di Pippo Franco, Leo Gullotta, Massimo Boldi, Christian De Sica, Biagio Izzo e Leonardo Pieraccioni. Blasting News l'ha intervistata in esclusiva per conoscerla e per ripercorrere la sua carriera.

Chi è Giulia Montanarini

Che donna è Giulia Montanarini?

“Bella domanda. Giulia è una ragazza che ha compiuto 45 anni qualche giorno fa. Ma ho ancora la testa di una ventenne, sognatrice, altruista, fiduciosa nel futuro e innamorata”.

Da giovanissima ha praticato nuoto a livello agonistico.

Ci racconta la sua esperienza in questo sport e come mai è terminata?

“Ho iniziato a otto anni come tutti i bambini a fare i corsi di nuoto. Ho una gemella ed eravamo molto affiatate. Nuotavamo nel corpo della Polizia di Stato, quando eravamo piccole. Abbiamo iniziato ad essere agoniste quando hanno visto che eravamo due talenti. Abbiamo smesso di nuotare intorno ai 20. Io ho iniziato a lavorare come indossatrice e molte volte non erano compatibili le sfilate con le trasferte. Ho avuto tantissimi risultati. Ho girato il mondo, sono stata in Nazionale per 7 anni. La mia specialità era quella del salvamento. Era molto più complesso come sport. Sono stata primatista mondiale nel 1993, trasportando un manichino di 75 chili, un record che ho stabilito in Spagna.

Ho lasciato il mondo dello sport per il lavoro. Facendo poi una sfilata ho incontrato l’ufficio casting di Mediaset, la famosissima Gianna Tani. Lei mi ha proposto subito il ruolo di Letterina a ‘Passaparola’. Parliamo del 1998 e da lì ho iniziato. Diciamo che da quel momento ho lavorato con Paolo Bonolis, Natalia Estrada, Pingitore, Gerry Scotti. Nella mia vita ho fatto quasi tutto, cinema, teatro, televisione, reality”.

Esperienze in televisione e al cinema

Come è stato lavorare con persone come Pippo Franco e che esperienza è stata quella del Bagaglino?

“Per me era un sogno. Il Bagaglino era Valeria Marini, avere lo stesso ruolo che è stato dato a lei per tanti anni e sentirsi prima donna era un sogno. Io per tanti anni sono stata una ballerina e una spalla, ed essere presa come prima donna è stato un sogno realizzato.

Io guardavo tutti i film di Pippo Franco quando era piccola. Leo Gullotta, Oreste Lionello, per me erano miti. Devo dire grazie a Pingitore che ha creduto in me. Ho fatto il provino e mi ha subito presa”.

In quel periodo ha recitato nel film ‘Natale in India’ con Massimo Boldi e Christian De Sica.

“Sì, lo stesso anno. 2002 e 2003 sono stati anni importantissimi per me per quanto riguarda la carriera. Sono stata scelta sia per ‘Natale in India’ che da Leonardo Pieraccioni in ‘Il Paradiso all’improvviso’. Uscivano a Natale entrambi. Sono stata protagonista in un film che è andato in onda su Canale 5 dal titolo ‘Per finta o per amore’, regia di Marco Mattolini, dove Remo Girone interpretava per la prima volta il ruolo di un gay, dopo aver fatto La Piovra”.

Giulia Montanarini nel reality 'La Fattoria'

Successivamente è giunta l’esperienza nel reality ‘La Fattoria’. Com’è stato dal tuo punto di vista parteciparvi?

“Gran parte delle persone che partecipano ai reality sono abituate alla telecamera. Le prime settimane si sta attenti quando si hanno le telecamere puntate verso di te. Dopo un po’ esce il proprio vero io, non si fa più caso alle telecamere e si entra in un mondo a parte. Dimentichi quello che sei. Esce l’essenza di sé, il meglio ed il peggio. Sono una persona pacifica ma dentro a ‘La Fattoria’ litigavo sempre con un maschio. Alla fine quando uscita dopo 13 settimane mi sono dovuta riprendere per un po’ di mesi. Non avevo più i miei punti di riferimenti”.

Se le dovesse arrivare una nuova proposta per un reality accetterebbe?

“Ho fatto, anni fa, il provino per l’Isola dei famosi perché per me è un bellissimo reality. Io che amo le comodità, il letto, il cuscino sarebbe stata una vera prova. Ad oggi non lo accetterei perché ho una bambina piccola e ha bisogno di me. Ha soli 7 mesi”.

Giulia Montanarini è stata tronista a 'Uomini e Donne'

È stata anche ad ‘Uomini e Donne’ come tronista. Che ricordi ha?

“Lo guardo, perché ad oggi sono pochissimi format interessanti. Uomini e Donne fa parte della famiglia. Ho accettato di interpretare quel ruolo di tronista anche perché mia sorella, 20 anni prima è stata la prima tronista. Ho accettato anche perché sarei stata la prima attrice a fare la tronista. Non credevo ci fosse tutto questo lavoro dietro le quinte. Ci sono ragazzi che lavorano per far trovare l’amore alle persone.

Devi essere fortunato, perché tanti si presentano solo per la visibilità e a me non serviva. Ho provato a dare la possibilità di conoscermi”.

Quali sono i progetti futuri di Giulia Montanarini?

“Per adesso essere una mamma presente. Spero di lavorare al più presto e tornare in televisione o al cinema. Ora è tutto fermo. Aspetto proposte e incrocio le dita”.