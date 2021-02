Maria Teresa Ruta ha vinto una sfilza infinita di nomination al Grande Fratello VIP. Si pensava quindi che fosse destinata ad arrivare fino in fondo, ma a un certo punto qualcosa si è rotto. Proprio sul più bello la famosa conduttrice, nominata vincitrice morale di questa edizione gieffina, ha abbandonato la casa. Un'eliminazione inaspettata, che ha alimentato dubbi e tensioni in Maria Teresa Ruta. Dopo aver superato esattamente ventidue nomination, Ruta ha perso la possibilità di accedere alla finale. Un verdetto che i suoi fan più accaniti non vogliono accettare, soprattutto perché sarebbe stato influenzato da alcuni comportamenti "sospetti" dei coinquilini.

"Volevo scappare", ha confessato in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. "Quando il verdetto riguardava altre persone, queste ricevevano immediatamente affetto ma per me non c'è stato nessuno slancio. Credo che abbiano recitato tutti".

La concorrente si sente tradita da Tommaso Zorzi

Insomma Maria Teresa Ruta non ha tollerato i comportamenti ambigui di alcuni suoi compagni, per i quali ritiene di esserci sempre stata. "Se stavo male io nessuno mi chiedeva mai niente, ma io invece c'ero. Mi vedevano come una madre e quindi se ne sono infischiati di come sta una madre, aspettavano che fossi pronta a preparare la pappa", ha detto Ruta una volta abbandonata la casa del Grande Fratello VIP. La nomination ricevuta da Tommaso Zorzi non le è andata giù e non fa mistero di essere molto delusa: "Non ha detto la verità.

Non voleva votare Giulia per fare bella figura e poi voleva salvare Stefania".

L'ex gieffina dice di aver notato cambiamenti radicali nel corso degli ultimi giorni dentro la casa, al punto tale da sentirsi destabilizzata e confusa. Tommaso Zorzi le ha voltato le spalle e non sembra disposta a perdonarlo: "Sono rimasta delusa dal fatto che non me lo abbia detto, anche se so che è stata Stefania a consigliargli di non dirmi nulla".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Vincitore Grande Fratello VIP, per Ruta i favoriti sarebbero Tommaso Zorzi e Dayane Mello

Adesso che il Grande Fratello Vip sta entrando nella sua fase conclusiva, Maria Teresa Ruta è pronta a sbilanciarsi sul nome del possibile vincitore. Le idee sono abbastanza chiare in questo senso, così Ruta fa i nomi di Tommaso Zorzi e Dayane Mello: "Lui è generoso, lei è una concorrente che ammette di essere una concorrente.

Sono stata felice di questo".

Per quanto riguarda le coppie e i sentimenti, non se la sente di scommettere positivamente su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, mentre sembra vedere di buon occhio Rosalinda e Andrea Zenga, dopo la recente rottura di lei con il fidanzato Giuliano Condorelli.