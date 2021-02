I colpi di scena al Grande Fratello non mancano mai e nel corso della puntata dell'1 febbraio c'è stata una sorpresa per Carlotta Dell'Isola che non è passata inosservata per svariati motivi. L'ex protagonista di Temptation Island ha ricevuto la visita del suo fidanzato Nello, con il quale si mise in gioco nel corso del reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Nello ha spiazzato tutti con una proposta di matrimonio per Carlotta, durante la quale, però, si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia, subito ripresa e sottolineata dal pubblico social che segue il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Proposta di matrimonio in diretta al GF Vip per Carlotta

Nel dettaglio, il fidanzato di Carlotta si è presentato fuori la casa del GF Vip per fare una sorpresa speciale alla sua amata e, soprattutto, per ufficializzare la proposta di matrimonio di cui aveva già parlato in precedenza al Maurizio Costanzo Show, dove ammise che avrebbe voluto sposare al più presto la sua compagna.

"Sei la donna della mia vita" ha ammesso Nello, aggiungendo poi che, davanti a tutti e ad Alfonso, aveva scelto di chiederle di sposarlo a tutti gli effetti e quindi di coronare il loro grande sogno d'amore.

La presunta bestemmia del fidanzato di Carlotta al Grande Fratello

L'emozione, però, potrebbe aver tirato un brutto scherzo al fidanzato di Carlotta dato che in molti, durante questo incontro, hanno sottolineato il fatto che il ragazzo avesse pronunciato una bestemmia.

Il video incriminato ha subito fatto il giro del web e della rete. Per la maggior parte degli spettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta del Grande Fratello Vip in televisione e in streaming, non ci sarebbero dubbi sulla frase che sarebbe stata pronunciata da Nello: si tratterebbe di una bestemmia a tutti gli effetti.

Va detto, però, che nel corso della puntata il fidanzato di Carlotta per questa presunta bestemmia non è stato ripreso in diretta tv da Alfonso Signorini, dato che come dimostra il video incriminato Nello avrebbe prima balbettato qualcosa e poi si sarebbe lasciato andare a questa espressione ingiuriosa.

Carlotta eliminata dal GF Vip del 1° febbraio

Polemiche a parte, la serata del GF Vip è stata da un lato bella per Carlotta ma dall'altro anche negativa, dato che la ragazza ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia.

Il verdetto del televoto di questa settimana, infatti, è stato nefasto proprio per l'ex volto di Temptation Island, sconfitta da Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Samantha De Grenet.

Ad avere la peggio, quindi, è stata Carlotta che così potrà rientrare a casa e pensare al suo matrimonio, ormai imminente, con il fidanzato Nello.