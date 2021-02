I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, il rapporto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è entrato profondamente in crisi. Tra i due c'è stato un confronto durante la puntata serale di ieri sera del reality show Mediaset che, tuttavia, non è stato per niente chiarificatore. Al termine della trasmissione in diretta, poi, tra Tommaso e Giulia c'è stata una lite: tra i due ragazzi sono volate parole grosse e Zorzi ha chiesto alla Salemi di non rivolgergli più la parola, affermando che in realtà non sono mai stato così tanto amici.

La lite tra Giulia e Tommaso dopo la puntata del GF Vip

"Non ho più intenzione di parlare con te", ha detto Tommaso durante il suo confronto con Giulia, accusandola di essere entrata all'interno della casa del GF Vip e di aver millantato un'amicizia speciale con lui che, in realtà, non ci sarebbe mai stata.

"Davvero, non voglio più parlare con te", ha ammesso Zorzi, chiedendo poi alla Salemi da questo momento in poi di non rivolgergli più la parola all'interno della casa e di smetterla di fare la vittima, facendolo passare per quello che non è.

Quando Giulia, ha sottolineato di averci sempre tenuto a Tommaso, il ragazzo ha nuovamente sbottato, accusando la Salemi di aver tenuto solo al personaggio e non alla persona.

Insomma è stato un confronto molto acceso quello tra Giulia e Tommaso al termine della puntata in diretta di ieri del Grande Fratello Vip che sicuramente ha messo ulteriormente in crisi il loro già precario equilibrio tra le mura domestiche di Cinecittà.

Giulia contro Tommaso: 'Pensi solo alla tua sfera'

Giulia, però, non è rimasta in silenzio e a sua volta ha puntato il dito contro Tommaso, ribadendo che ormai sono settimane che lui non farebbe altro che ferirla con le sue parole e frecciatine, aggiungendo che anche in passato gliene avrebbe combinate di "ogni colore".

"Sei una persona individualista, pensi solo alla tua sfera", ha proseguito poi Giulia sbottando contro il suo ormai ex amico, il quale ha ribadito di non voler avere più nulla a che fare con lei.

Amicizia al capolinea per davvero? Vedremo come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore all'interno della casa del GF Vip.

Alda D'Eusanio non viene squalificata dal GF Vip

Intanto, tornando alla puntata serale di ieri sera, c'è stato un televoto flash che è servito a decretare le sorti di Alda D'Eusanio all'interno della casa, dopo aver pronunciato un termine razzista che ha indignato parte degli spettatori da casa.

Alla fine, però, il pubblico ha scelto di salvare Alda D'Eusanio al televoto: la giornalista non è stata squalificata e prosegue così il suo percorso al Grande Fratello Vip.