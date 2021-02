L'abbraccio col quale Dayane e Adua si sono riappacificate l'altro giorno, sembra essere servito a poco: le due protagoniste del Grande Fratello Vip, infatti, hanno discusso di nuovo e sempre sulle stesse cose. La brasiliana ha punzecchiato l'attrice per la storia d'amore che sta vivendo con Andrea Zenga, dicendole che la sua potrebbe essere solo una mossa strategica per arrivare in finale. Le "rosmello" hanno litigato anche a distanza, rinfacciandosi i gesti d'affetto che si sono scambiate in questi mesi a supporto di un'amicizia che sembra non esserci più.

Le bordate di Dayane al Grande Fratello Vip

La terza puntata dello show che Tommaso Zorzi conduce dall'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha fatto da sfondo ad una nuova e accesa lite tra due protagoniste della quinta edizione. Dopo aver assistito ad un gioco di affinità di coppia che ha visto scontrarsi Pierpaolo e Giulia con Zenga e Adua, Dayane ha voluto fare un commento che la sua storica amica non ha gradito affatto.

"Ormai è la coppia che vince, non l'amicizia. Su di noi non hanno mai fatto vedere niente, su voi due sì. Chissà se anche la vostra è strategia", ha affermato la finalista del reality riferendosi alla liason appena nata tra Del Vesco e il bell'Andrea.

Prima che l'attrice potesse risponderle, Mello si è allontanata ed ha lasciato ai compagni d'avventura la parola su un argomento che impazza da giorni tra le mura di Cinecittà e fuori: l'avvicinamento della siciliana a Zenga e il gelo che è calato tra lei e la modella.

Adua si difende dall'ennesima accusa al Grande Fratello Vip

La replica di Adua alla frecciatina di Dayane, è stata quella sul tanto spazio che è stato dedicato alla loro amicizia nelle puntate in diretta: la ragazza, infatti, ha smentito la 31enne dicendo che si è parlato tanto e spesso del loro legame in passato, molto più di quanto non si stia facendo di recente sul flirt con Zenga.

"Ma secondo lei buttavo dieci anni di storia per una strategia? Questa è pesante e un'amica non dovrebbe dirlo. Mi conosce da cinque mesi", ha fatto sapere Del Vesco con un tono decisamente alterato.

L'attrice si è anche lamentata del fatto che Mello ha tirato in ballo la sua vita privata fuori dal Grande Fratello Vip: "Non si dicono neanche per scherzo queste cose".

"Ma sapendo la situazione che ho fuori, secondo lei faccio tutto questo per farmi due settimane in più qui?", si è chiesta la concorrente della quinta edizione l'altra notte.

Dayane si allontana dall'amica al Grande Fratello Vip 5

Dopo aver sbollito un po' la rabbia, Dayane è tornata sull'argomento con Giulia Salemi, alla quale ha elencato tutti i dubbi che ha su Adua nell'ultimo periodo.

"Per lei ci sono sempre stata, l'ho protetta e coccolata. Quando piangeva, c'ero solo io e nessun altro. Adesso che vive un bel momento, non mi vuole intorno. Non sono più niente per lei?", ha detto la brasiliana nella notte tra il 17 e il 18 febbraio.

Mello ha anche detto che secondo lei un'amica dovrebbe esserci sempre, non soltanto nei periodi difficoltosi, mentre Del Vesco l'ha allontanata ed esclusa proprio quando ha iniziato ad avvicinarsi ad Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip.

"Ogni volta che fa un discorso, sembra una santa, una suora. Basta, fai vedere quello che sei", ha concluso la finalista del reality Mediaset.

I fan del programma hanno commentato la lite tra le "rosmello" schierandosi con una o con l'altra, ma la presa di posizione di Dayane è stata compresa molto più di quanto ci si potesse aspettare.

"Il suo discorso è limpido. Ci sono stata nei momenti no e in quelli importanti non mi rendi partecipe. Servo solo come cura?", ha commentato un utente di Twitter che la pensa come la modella.