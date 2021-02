La scenata di gelosia di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi ha infastidito la ragazza. La concorrente del Grande Fratello Vip, in occasione di un nuovo confronto con il suo fidanzato ha spiegato che non deve essere geloso solo perché fa un apprezzamento a un altro coinquilino. La diretta interessata con tono piccato ha invitato l'ex velino a "cambiare strada" se non ha fiducia in lei.

Giulia rassicura Pierpaolo

Nella notte tra mercoledì e giovedì 4 febbraio, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avuto in confronto nella "lavatrice". L'ex velino ha rimproverato la sua fidanzata di avere fatto qualche complimento di troppo agli altri ragazzi della casa di Cinecittà.

Addirittura, Pierpaolo è arrivato a pensare che Giulia si sia avvicinata a lui più per il suo carattere che per l'aspetto fisico.

Infastidita per le affermazioni di Pretelli, la modella italo-persiana ha replicato: "Tu non puoi essere geloso di Zenga e Zelletta". Sebbene i "Prelemi" (ship nata dalla fusione del cognome Salemi-Pretelli) abbiano chiarito, l'ex velino si è detto convinto che Giulia fuori dalla casa di Cinecittà non l'avrebbe mai notato. A quel punto la diretta interessata ha cercato di rassicurare Pretelli: "A me piaci in tutto e lo sai".

Con tono piccato la modella italo-persiana ha invitato Pierpaolo a smetterla di fare il bambino: "Vergognati dai". In un secondo momento Salemi si è sbilanciata: "Chi sei? Il mio fidanzato Pierpaolo, il mio amore".

La 27enne ha spiegato di essersi sbilanciata perché prova realmente dei sentimenti. Giualia non ha nascosto che all'inizio abbia negato di essere coinvolta da Pierpaolo, nonostante la cosa fosse palese. La modella ha semplicemente affermato che aveva paura di fare dei passi verso Pretelli, perché pensava che lui il suo percorso al Grande Fratello Vip lo avesse già fatto.

Stanca per essere messa in discussione, la diretta interessata ha chiosato: "Se non ti fidi di me, cambia aria". Infine, ha rimproverato nuovamente Pierpaolo Pretelli per la scenata fatta su Zenga: "Non devi essere geloso se faccio un complimento a un altro. Smettila".

Un aereo provoca i 'Prelemi'

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a dividere: da una parte c'è chi tifa i "Prelemi" mentre dall'altra c'è chi spera ancora in un ritorno di fiamma tra l'ex velino e Elisabetta Gregoraci.

Poco prima dell'ora di pranzo sulla casa di Cinecittà è volato un aereo con scritto: "Eli e Ari donne top. We love you #romeraci" Ovviamente, la cosa ha stranito la coppia.

In particolare, la modella italo-persiana ha commentato in modo piccato: "Che coppia è? Non ci voglio credere". Samantha De Grenet - che era presente in giardino - ha definito il gesto fuori luogo.