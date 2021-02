Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno a partire dalle 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 7 a sabato 13 febbraio, Ridge proverà a contattare in ogni modo Thomas ma non ci riuscirà e penserà che sia andato via abbandonando Douglas. Inoltre, Brooke suggerirà a Hope di non raccontare niente, ma quest'ultima andrà contro il suo volere e sarà determinata di dire la verità a Ridge e alla polizia.

Steffy e Ridge non riescono a trovare Thomas

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 7 al 13 febbraio, Hope e Brooke discuteranno di quanto accaduto il giorno prima.

La ragazza vorrebbe confessare tutto, mentre la madre le dirà di aspettare e di non prendere decisioni avventate. Ridge sarà adirato con le due Logan e parlerà con entrambe, in quanto sarà convinto del fatto che loro due hanno in qualche modo costretto Thomas a firmare i documenti per la custodia congiunta di Douglas. Liam invece proverà a difendere la sua amata Hope.

Intanto sia Ridge che la figlia Steffy proveranno a mettersi in contatto con Thomas, ma ogni tentativo risulterà vano e i due inizieranno a preoccuparsi seriamente. Hope in tutto questo sarà scioccata al pensiero di aver posto fine alla vita del giovane Forrester.

Ridge pensa che Thomas sia andato via non pensando al bene di Douglas

Secondo le anticipazioni televisive fino al 13 febbraio, Hope non ce la farà più a mantenere il segreto e sarà sul punto di confessare tutto, ma sarà bloccata in tempo dalla madre.

Brooke e la figlia apprenderanno che la cisterna è stata svuotata e l'acido contenuto al suo interno è stato portato via. Ridge rifletterà bene sul suo comportamento tenuto con Thomas e crederà al fatto che lui sia andato via senza pensare al bene di Douglas. Si pentirà di come lo ha difeso a spada tratta, andando anche spesse volte contro Brooke e Hope.

Intanto le due Logan si rincuoreranno a vicenda e ragioneranno sul fatto che non c'è nessuna prova che certifichi la sparizione di Thomas e il contemporaneo coinvolgimento di Hope. Nel frattempo Ridge sarà in ansia per la sorte del figlio e lo cercherà disperatamente. Brooke invece proverà a rassicurare Hope che l'acido ha rimosso ogni traccia dell'esistenza del ragazzo e dirà alla figlia di tacere.

Hope è in preda ai sensi di colpa

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 7 a sabato 13 febbraio, Hope sarà in preda ai sensi di colpa. Vedere Ridge disperato per le sorti del figlio, la farà stare molto male. Pertanto la sua priorità principale è quella di dire tutta la verità a lui e alla polizia, andando anche contro i consigli della madre. Infine il colpo di scena sarà rappresentato da un improvviso flashback che descriverà Thomas vivo, ma tutto questo potrebbe trattarsi semplicemente un sogno e niente di reale.