Antonella Clerici ha rilasciato un'intervista in diretta a Il Fatto Quotidiano. Tra i vari temi toccati, la conduttrice Rai, ha detto cosa pensa del mondo dei reality show. Senza troppi giri di parole, Clerici, ha lanciato una stoccata al Grande Fratello Vip, definendo il programma un "nulla cosmico". Ma non solo, la 57enne ha criticato anche i concorrenti che spesso per ottenere un po' di visibilità sono disposti a tutto. La conduttrice è convinta che bisogna portare sul piccolo schermo persone competenti e non "falsi miti" come ad esempio "Angela da Mondello".

Il commento della conduttrice

Antonella Clerici non ha usato mezzi termini per descrivere il mondo dei reality show.

La conduttrice del programma Rai "È sempre Mezzogiorno" ha spiegato che quel genere di televisione non le piace affatto, perché la trova mortificante. In merito al Grande Fratello Vip, la diretta interessata ha chiosato: "Ci sono delle persone che non so neanche chi sono". La 57enne lombarda ha spiegato che non riesce a dare un giudizio a quel tipo di programmi: "Il nulla cosmico, non mi piace".

Clerici ha riferito che alcune dinamiche create possono risultare divertenti, ma quando sono diseducative si va alla deriva. In realtà l'attacco di Antonella Clerici non è riferito al conduttore Alfonso Signorini, ma al cast. La 57enne sarebbe propensa a fare entrare nella casa di Cinecittà persone sconosciute che abbiano molto da raccontare sul loro mondo.

Clerici è convinta che alcune persone per ottenere 15 minuti di notorietà sarebbero disposte a tutto. Antonella è favorevole a portare sul piccolo schermo la competenza, la cultura o una persona che sa semplicemente coniugare i verbi nel modo giusto. La conduttrice della rete ammiraglia ha affermato: "Non mi piace che perché partecipi ai reality e poi fai le serate".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Barbara D'Urso nel mirino di Clerici

Nell'intervista Antonella Clerici ha lasciato intendere che vorrebbe una televisione in cui si dia maggiore spazio alla professionalità e non ai falsi miti. Per l'attacco frontale al Grande Fratello Vip in qualche modo c'entra anche Barbara D'Urso: la 57enne infatti, ha tirato in ballo "Angela Mondello".

Secondo Clerici, non ha alcun senso dare spazio ad una persona che su un social network ha lanciato il tormentone "Non ce n'è Coviddi".

La conduttrice Rai ha spiegato che dando spazio ad una cosa simile, si incitano i giovani a fare la stessa cosa sul web pur di trovare dei follower che li seguono. In un secondo momento, però, queste persone dopo avere rilasciato qualche intervista puntualmente finiscono nel dimenticatoio. La diretta interessata ha concluso: "Dobbiamo davvero premiare la competenza".