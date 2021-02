Maria Teresa Ruta è riuscita ad avere un confronto con Tommaso Zorzi. La concorrente del Grande Fratello Vip, dopo essere venuta a conoscenza della nomination del web influencer, non ha nascosto di esserci rimasta male. Tuttavia, ha affrontato il diretto interessato facendogli capire che a volte non si espone in puntata per non metterlo in difficoltà davanti agli altri.

La gaffe di Dayane Mello

Dayane Mello dopo avere visto giù di morale Maria Teresa Ruta ha cercato di consolarla e farle sentire il suo sostegno. La modella brasiliana involontariamente si è resa protagonista di una gaffe. Pensando che la 60enne fosse a conoscenza della nomination di Tommaso Zorzi, ha espresso il suo punto di vista: "Questa cosa qui mi sconvolge un attimo".

Inconsapevole del gesto del suo amico, la mamma di Guenda Goria ha chiosato: "Ha detto che non mi avrebbe nominata, ma va bene".

Il faccia a faccia

Una volta sbollita la delusione Maria Teresa Ruta ha deciso di affrontare Tommaso Zorzi. I due "vipponi" hanno avuto una lunga chiacchierata a bordo piscina. La 60enne ha spiegato di essere rimasta spiazzata quando nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello Vip, il web influencer le ha chiesto di esporsi sulla vicenda legata ai "Prelemi".

Sulla base di quanto dichiarato Maria Teresa ha spiegato perché ha scelto di non dire la sua in diretta: "Non mi sono esposta perché i tuoi attacchi non ti fanno onore". La diretta interessata ha agito per tutelare il suo amico: "Mi sono trovata in imbarazzo".

La gieffina è convinta che Giulia Salemi spesso inizi dei teatrini, ma l'atteggiamento di Tommaso non è da meno in alcune situazione. Infine, Ruta ha spiegato di preferire la parte ironica di Tommaso: "Alcune volte sei stato duro e non voglio dirlo in trasmissione per dirlo a te".

La versione di Zorzi

In seguito al discorso dell'amica, Tommaso Zorzi ha cercato di fornire la sua versione dei fatti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il web influencer ha ammesso di avere una reazione troppo eccessiva quando si sente ferito. A quel punto Maria Teresa Ruta ha confidato di esserci rimasta male anche per i commenti dei "vipponi" dopo l'incontro con Francesco Baccini.

La 60enne ha spiegato che in quel momento sarebbe voluta scoppiare in lacrime, ma ha cercato di mascherare la sua delusione con un sorriso.

Inoltre, ha ammesso di esserci rimasta molto male per le parole di Cristiano Malgioglio da cui è stata definita una "perfetta attrice". Maria Teresa ha confidato che si aspettava maggiore sostegno dai suoi compagni d'avventura invece, è stata solamente messa in imbarazzo.

Come replica alle dichiarazioni della coinquilina, Zorzi ha spiegato che anche loro erano in imbarazzo dopo il confronto Ruta-Baccini. Infine, Tommaso ha ammesso che non voleva fare delle domande "scomode" all'amica proprio per non metterla in difficoltà.