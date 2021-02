Sembrano lontanissimi i tempi in cui Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò solidarizzavano nella casa del Grande Fratello Vip. In seguito a recenti esternazioni della siciliana sul suo privato, l'attore ha deciso di rivolgersi ai legali per tutelare la sua immagine. La Cannavò riceverà una brutta sorpresa a pochi giorni dall'eliminazione dal reality: Morra si appellerà alle autorità per difendersi da chi ha messo in discussione la sua sessualità davanti a milioni di spettatori.

La decisione dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Massimiliano Morra non ce la fa più: dopo aver sentito parlare per mesi del suo privato e delle persone che frequenta, il napoletano ha deciso di difendersi chiedendo aiuto alle autorità.

Con un messaggio apparso nelle sue storie di Instagram, l'attore ha fatto sapere di aver intenzione di procedere legalmente contro Rosalinda per le dichiarazioni che ha fatto di recente sul suo conto, le ultime nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 26 febbraio. Dopo essere stata eliminata, infatti, la siciliana è entrata in studio e si è confrontata con gli opinionisti e con gli ex compagni. Quando Signorini ha interpellato l'uomo col quale ha condiviso tanti set, la Cannavò si è lasciata andare a parole che hanno scosso l'opinione pubblica, oltre che il diretto interessato.

Su precisa domanda del conduttore sull'insinuazione che lei stessa ha fatto nella casa sull'orientamento di Massimiliano, la vippona ha risposto: "A me risultava così.

È stato un mio scivolone perché non spetta a me dire determinate cose".

Astio tra i due attori del Grande Fratello Vip 5

"Se devo dirla tutta, a me risultava così. Me l'hai detto anche tu. Lo so in base a cose che ci siamo detti", ha aggiunto Rosalinda prima che Morra la interrompesse per smentire categoricamente le insinuazioni che si stavano facendo di nuovo sul suo privato.

Se quest'argomento è stato tirato in ballo durante la semifinale del Grande Fratello Vip, è perché nei giorni scorsi la siciliana ha confessato di aver davvero riportato a Tommaso la chiacchiera su Massimiliano prima dell'inizio del programma. Dopo aver negato per mesi quanto detto a Zorzi, di recente la Cannavò ha fatto un brusco dietrofront dando ragione all'influencer.

Amicizia finita tra due protagonisti del Grande Fratello Vip

A neppure 24 ore di distanza dallo scontro che ha avuto con Rosalinda in studio, Morra ha deciso di pubblicare su Instagram un messaggio chiaro che sta facendo molto discutere. "Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei avvocati di procedere", si legge nel breve comunicato che ha postato sui social network un irritato Massimiliano. Non è certamente la prima volta che l'attore si ritrova a dover smentire insinuazioni sulla sua vita amorosa: dopo che è stata raccontata la verità sulla relazione con la Cannavò (che era finta, ovvero costruita a tavolino per aiutare la carriera di entrambi), in molti hanno sospettato che il napoletano potesse non essere attratto dalle donne.

Un sussurro della siciliana nella casa di Cinecittà, poi, aveva alimentato le chiacchiere sul privato del collega, che ha sempre restituito al mittente qualsiasi tipo di critica su questo argomento. Ora che Rosalinda è stata eliminata dal reality (Stefania Orlando l'ha battuta al televoto con la percentuale del 57%), Morra si è sentito pronto a far valere le sue ragioni in una sede diversa dalla televisione: l'attrice, infatti, ora dovrà spiegare davanti alle autorità perché ha detto cose presumibilmente non vere sulle scelte personali di Massimiliano.