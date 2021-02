Mercoledì 3 marzo andrà in onda in prima serata una nuova puntata di DayDreamer, la Serie TV con protagonista Can Yaman. Gli spoiler rivelano che ci sarà un riavvicinamento tra Can Divit e la scrittrice Sanem Aydin dopo la distruzione del capanno. Emre, invece, sarà accusato dai suoceri di infedeltà nei confronti di Leyla.

DayDreamer, puntata 3 marzo: Nihat e Mevkibe sospettano che Emre tradisca Leyla

Le anticipazioni di DayDreamer riguardanti la puntata in onda mercoledì 3 marzo in prima serata sui teleschermi italiani svelano che Muzzafer, Ceycey, Deniz e Deren aiuteranno la Fikri Harika a risorgere dalle ceneri.

Intanto, Aziz rivelerà di aver trovato un importante ingaggio per la nuova agenzia pubblicitaria. Essa, infatti, dovrà occuparsi di una campagna sociale, il cui ricavato andrà in beneficenza.

Sanem, invece, darà segni di instabilità. Per questo motivo, Ceycey proporrà la danza terapia alla scrittrice. Mevkibe e Nihat, intanto, sospetteranno che Emre tradisca la loro figlia Leyla, tanto da iniziare a pedinarlo. Alla fine, i coniugi Aydin scopriranno che il genero si è incontrato con una sua amica.

Huma vuole che Aziz tenga a distanza Can e Sanem

Nel corso della puntata del 3 marzo, Huma proverà a convincere Aziz a tenere a distanza Can e Sanem, se le cose non prendessero un'altra piega. Il signor Divit, infatti, pretenderà che il fotografo assuma la scrittrice come protagonista dello spot pubblicitario.

Un impegno, quello del maggiore dei Divit, che si rivelerà più arduo del previsto, visto che è stato fermo un anno interno con la sua macchina fotografica.

Nel frattempo, Sanem apparirà sempre più stressata, visto che non capirà il motivo per il quale il suo ex vuole fotografarla se nemmeno si rivolgono la parola.

Nihat e Mevkibe troveranno Emre mentre regala un anello a una donna alla presenza di Huma.

Per questo motivo, i coniugi Aydin accuseranno l'ex contabile di essere un dongiovanni come suo padre Aziz.

Riavvicinamento tra il fotografo e la scrittrice

Allo stesso tempo, il capanno di Can andrà letteralmente alla fiamme. Il fotografo non esiterà a gettarsi nel fuoco per recuperare la bandana di Sanem. Mihriban, a questo punto, sospetterà che l'incidente sia stato provocato da Huma.

Tutto questo porterà a un riavvicinamento tra il fotografo e la scrittrice. I protagonisti di DayDreamer, infatti, sotterreranno l'ascia di guerra, tanto da sognare un futuro roseo insieme.

Intanto, ci sarà viva apprensione per la scomparsa di Caner, un bambino del villaggio. Il fanciullo lascerà una lettera, dove annuncerà ai genitori l'intenzione di partire in giro per il mondo. Per questo motivo, inizieranno subito le battute di ricerca, dove Muzzafer e Ceycey si imbatteranno in un pericoloso orso dopo essersi inoltrati nella foresta da soli.