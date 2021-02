I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, nel corso della puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha perso le staffe in diretta televisiva al punto da scappare via dallo studio. Il conduttore del reality show, infatti, è stato vittima di un crudele scherzo ordito ai suoi danni da parte degli ex concorrenti del reality show. Dopo aver trovato un finto topo in studio, Signorini non l'ha presa per niente bene ed ha sbottato duramente contro chi aveva messo in piedi questa situazione, sapendo benissimo la sua fobia.

Alfonso Signorini perde le staffe al GF Vip per uno scherzo

Nel dettaglio, a dare il via a questo scherzo durante la puntata serale del GF Vip di ieri sera è stato Cristiano Malgioglio che si è posizionato dietro al conduttore e ha fatto partire il finto topo meccanico.

Le urla degli altri concorrenti presenti in studio, complici di questo scherzo, hanno fatto sobbalzare Signorini che nel momento in cui si è accorto della presenza del topo è scappato via dallo studio.

"C'è un topo. No dai basta, mandate la pubblicità. Io ho visto il topo, sto male" continuava a ripetere Alfonso Signorini nel dietro le quinte della trasmissione di Canale 5, chiedendo agli autori di interrompere la diretta e di mandare in onda la pubblicità così da potersi riprendere.

'Io sto male' sbotta Signorini contro gli ex concorrenti del GF Vip

A tranquillizzare il conduttore ci ha pensato Pupo, il quale resosi conto che Signorini non aveva preso bene questo scherzo, ha precisato che si trattasse soltanto di uno scherzo, visto che quel gatto era finto.

"No guarda, ma vaf.... Io sto male. Io non voglio fare queste cose qua, io ho paura" ha sbottato duramente in diretta televisiva Signorini che ha duramente rimproverato i suoi ex concorrenti del Grande Fratello Vip per aver architettato questa scenetta alle sue spalle.

Insomma il conduttore del reality show è apparso visibilmente infastidito e urtato da questa situazione e non ha lasciato che Malgioglio e la contessa Patrizia De Blanck si "giustificassero" dopo lo scherzo del topo in diretta televisiva.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Andrea Zenga eliminato definitivamente dalla casa del GF Vip

Solo dopo essersi un po' ripreso, Signorini ha chiesto scusa ai telespettatori e si è scusato, precisando che nella sua vita ha da sempre due grandi paure: quella dei topi e quella delle mucche.

Insomma una serata decisamente ricca di colpi di scena quella del GF Vip di ieri sera 22 febbraio, caratterizzata non solo dallo scherzo ai danni di Signorini ma anche dall'eliminazione definitiva di Andrea Zenga, battuto al televoto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

I nominati della puntata di venerdì 25 febbraio, invece, sono Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando.