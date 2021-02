Elisabetta Gregoraci continua a essere tirata in ballo nel corso delle puntate serali del Grande Fratello Vip e, durante l'appuntamento di ieri sera, la showgirl calabrese ha dimostrato di essere "stufa" del continuo coinvolgimento a opera del conduttore Alfonso Signorini che cerca sempre di farle commentare le vicende della coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Addirittura ieri, la Gregoraci ha provato a scappare dallo studio quando ha capito che Signorini stava per farle salutare in diretta la mamma di Giulia Salemi e ha "bacchettato" il conduttore del reality show di Canale 5.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci stufa di parlare della coppia Giulia-Pierpaolo

Nel dettaglio, Signorini è tornato a parlare della coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e ha sottolineato il fatto che durante l'incontro della scorsa settimana in studio, l'ex velino di Striscia la notizia avesse una luce speciale negli occhi quando ha avuto modo di rivedere la Gregoraci in trasmissione. Pierpaolo ha provato a giustificarsi dicendo che si trattava di una situazione dovuta anche alla forte emozione che ha vissuto in quel momento, dopo che Signorini lo aveva proclamato secondo finalista ufficiale di questo GF Vip.

Sta di fatto che ieri sera, il conduttore ha tirato nuovamente in ballo la Gregoraci per chiederle un commento sui "Prelemi" e la reazione della showgirl calabrese non è stata delle migliori.

Questa volta, infatti, Elisabetta è apparsa stufa ed ha anche bacchettato Signorini in diretta televisiva.

Nello studio del GF Vip, Gregoraci 'bacchetta' Alfonso Signorini

"No basta, cosa c'entro io?" ha risposto Elisabetta quando Signorini le ha chiesto se in qualche modo si sentisse colpevole dei litigi che ci sono stati in settimana tra Giulia e Pier all'interno della casa del GF Vip 5.

"Se mi sento una mer...? No, perché non ho fatto nulla di male. Tu lo sei invece" ha risposto Elisabetta rivolgendosi proprio ad Alfonso Signorini.

Insomma questa volta Elisabetta non le ha mandate di certo a dire ma Signorini non si è arreso e, successivamente, ha provato di nuovo a tirare in ballo la showgirl durante un momento della trasmissione dedicato alla coppia Giulia-Pier.

Arriva la mamma di Giulia ed Elisabetta prova a 'scappare' dallo studio

Tra gli ospiti della serata, infatti, c'è stata Fariba, mamma di Giulia Salemi, e quando Elisabetta ha capito che Signorini stava per tirarla in ballo ha provato addirittura a "scappare" dallo studio del Grande Fratello Vip, sostenendo che dovesse andare in bagno.

Alla fine, però, è tornata indietro e ha scelto di salutare mamma Fariba nonostante non fosse proprio entusiasta della situazione.