La 39esima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l'eliminazione di Maria Teresa Ruta per mano del televoto. Una volta pronunciato il verdetto la 60enne si è diretta verso la porta con l'intenzione di non salutare nessuno dei suoi ex compagni d'avventura. Il giorno dopo la diretta Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si sono interrogati sull'atteggiamento della giornalista e hanno cercato di capire dove hanno sbagliato.

L'uscita di Maria Teresa

Al termine della 38esima puntata del Grande Fratello Vip erano finite in nomination Maria Teresa Ruta, Samantha de Grenet e Andrea Zenga.

Il televoto della puntata di venerdì 12 febbraio, ha decretato l'uscita della mamma di Guenda Goria.

In termini di percentuale Maria Teresa ha ottenuto il 28%. La concorrente delusa per essere stata eliminata ad un passo dalla finale, si è diretta alla "porta rossa" con l'intento di non salutare nessuno dei suoi ex compagni d'avventura. A quel punto Alfonso Signorini ha chiesto a Ruta di non avere una reazione di rabbia, poiché dopo cinque mesi di "reclusione" nella casa di Cinecittà meritava un saluto degno del suo percorso.

Il commento di Stefania

Il giorno dopo la turbolenta puntata del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando si è ritrovata in veranda con Tommaso Zorzi per commentare l'eliminazione dell'amica Maria Teresa Ruta. In particolare, la showgirl romana si è chiesta dove abbia sbagliato con la 60enne per ricevere un saluto così freddo dopo cinque di convivenza: "Non siamo stati dei cattivi amici".

Poco dopo, Stefania ha aggiunto: "Mi ha lasciato un grande dolore guardandomi con quegli occhi pieni di rabbia". A fare eco alla showgirl ci ha pensato Zorzi: "A me ha dato un abbraccio come se fossi un traditore". Il web influencer ha spiegato di non averci visto più dalla rabbia quando Giulia Salemi in puntata annuiva alle cattiverie che Dayane Mello diceva su di lui.

A quel punto Orlando ha sostenuto che per Salemi è facile parlare ed esprimere giudizi, perché tanto gode dell'appoggio dei primi due finalisti del Reality Show, ovvero Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.

Tommaso: 'Fuori non voglio più parlarne'

Deluso per essere stato descritto come una persona cattiva, Tommaso Zorzi ha spiegato che Giulia Salemi si è comportata male nei suoi confronti.

Il web influencer ha sostenuto che Giulia ha continuato a dire di sistemare la vicenda anche fuori dal reality show: "Fuori io non voglio parlarne". Stefania Orlando invece, ha ammesso che non vede l'ora di incontrare Maria Teresa Ruta lontano dai riflettori per chiarire la loro situazione.

In realtà un confronto tra i "vipponi" e la concorrente neo eliminata potrebbe avvenire già lunedì 15 febbraio, ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini.