Al termine della 39esima puntata del Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sono stati protagonisti di uno scontro che ha coinvolto anche Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. La modella italo-persiana ha accusato il web influencer di girare sempre le cose a suo piacimento e di non apprezzare il gesto carino che lei ha fatto nei suoi confronti.

Salemi vs Zorzi

L'uscita di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip ha creato il malumore dei "vipponi". Una volta terminata la diretta, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno avuto una resa dei conti. Scendendo nel dettaglio, il web influencer ha rimproverato l'ex amica di avere annuito in tutte le clip in cui Dayane Mello parlava male di Stefania Orlando.

Secondo Zorzi, Giulia avrebbe avuto un comportamento meschino.

In replica alle accuse del 25enne, Salemi ha precisato di essersi sentita nuovamente bersagliata. Sebbene Pierpaolo Pretelli abbia cercato di stemperare la tensione, Giulia ha sbottato: "Non cercare di rigirare la cosa contro di me, non te lo permetto". La modella ha precisato di avere fatto un gesto carino in puntata nei suoi confronti, ma di non sentirsi apprezzata. Stanca per l'atteggiamento del suo coinquilino, la 27enne prima ha mandato a quel paese Tommaso poi ha chiosato: "Tu sei cattivo, perfido".

Pierpaolo difende la fidanzata

A causa di una crisi di nervi, Giulia Salemi ha lasciato la discussione e ha avuto una crisi di pianto. Vedendo in difficoltà la sua fidanzata, Pierpaolo Pretelli ha rimproverato l'atteggiamento ostile di Tommaso Zorzi: "Se pensi che lo abbia fatto per strategia non hai capito niente".

Tommaso gli ha fatto notare che Giulia si è schierata dalla parte di Dayane Mello e questo gli basta per avercela con lei.

Ma non è tutto, perché nello scontro è intervenuta anche Dayane. Quest'ultima ha ammesso di essere molto delusa per il comportamento mostrato da Tommaso nei confronti di Salemi. Pierpaolo è tornato a ribadire che in puntata Giulia ha fatto un passo verso di lui per sancire una sorta di "pace", ma lui non lo ha apprezzato.

Stanco di essere rimproverato, Tommaso ha detto: "Ma tu che ne sai?" A quel punto, Pretelli ha prontamente replicato: "Lo so io, perché la vivo tutti i giorni". L'impressione è che la casa di Cinecittà con l'uscita di Maria Teresa Ruta si sia trasformata in una ''polveriera''. Secondo Dayane Mello infatti, la principale ''indiziata'' per l'uscita della 60enne sarebbe proprio Stefania Orlando.