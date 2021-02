Beatrice Buonocore, a distanza di pochi giorni dalla scelta di Davide Donadei a Uomini e donne, si è sfogata sulle pagine del Magazine del programma, dove non ha nascosto la sua delusione per non essere riuscita a far breccia nel cuore del giovane pugliese. La ragazza ha ripercorso il momento in cui Davide le ha detto di non essere lei la scelta ed a proposito del loro ultimo abbraccio ha dichiarato di essersi sentita 'spenta'.

Beatrice è la non scelta di Davide: 'Avrebbe fatto prima a non girarci attorno'

Come noto, Davide Donadei ha scelto di uscire da Uomini e donne con Chiara Rabbi. Molta parte del pubblico era sicura che il tronista scegliesse l'altra corteggiatrice Beatrice Buonocore, ma così non è stato.

Nel discorso che Davide ha fatto a Beatrice per comunicargli di non essere la scelta, ha utilizzato parole un po' confusionario, come ha dichiarato l'ex corteggiatrice su Uomini e donne Magazine. Nel dettaglio, Beatrice, ripercorrendo quel momento ha dichiarato: "È stato molto confusionario", aggiungendo: "avrebbe fatto prima a non girarci attorno".

L'ultimo abbraccio con Davide a U&D, Bea: 'Mi sentivo come un robot, spenta'

Beatrice, a distanza di giorni da quel momento, si mostra ancora delusa. Nella sua prima intervista da ex corteggiatrice, la ragazza ha raccontato di aver portato in cantina il quadro che la ritrae insieme a Davide. Un modo per dimenticare in fretta la delusione? Forse sì, visto che Beatrice si augura di trovare presto una persona di cui innamorarsi.

Quella di Davide per il momento, resta la delusione più cocente e, sempre parlando del giorno della scelta, la giovane di Forlì ha dichiarato come, durante il loro ultimo abbraccio si sia sentita come un robot, spenta.

U&D, perché Davide ha scelto Chiara? 'Il pensiero di Beatrice Buonocore

Sui motivi che hanno spinto Davide Donadei a scegliere Chiara Rabbi, Beatrice si è detta convinta che il tronista abbia trovato in lei una persona più vicina lui come stile di vita ed ha aggiunto: "Quando è arrivata Chiara non ha capito più niente".

Comunque sia, l'ex corteggiatrice non si pente di nulla e dichiara che rifarebbe tutto ciò che ha fatto all'interno del suo percorso a Uomini e donne. Ora, a fronte di come sono andate le cose, è pronta ad andare avanti, ricominciando proprio da sé stessa, trascorrendo del tempo con le persone che la conoscono da tempo. Per lei, chissà che in futuro non ci sia proprio un ruolo da tronista all'interno del programna di Maria De Filippi.

In molti infatti, auspicano che la giovane possa sedersi sul trono, anche se nel breve periodo sembra da escludersi questa eventualità, visto che sono già stati presentati i tre nuovi tronisti, Giacomo, Massimiliano e Samantha.