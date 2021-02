La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda lunedì 8 febbraio, ha visto Andrea Zenga tra i suoi protagonisti: il ragazzo, infatti, è stato tirato in ballo per l'interesse che sta suscitando in varie donne sia dentro sia fuori la casa. Al termine della diretta, però, il concorrente ha chiarito i suoi gusti quando ha fatto sapere che Alessia Zelletta non è il suo tipo, cosa che invece aveva detto di Adua Del Vesco pochi giorni prima.

Zenga respinge una spasimante al Grande Fratello Vip

La tenacia che ha dimostrato la sorella di Zelletta nella puntata del 9 febbraio, sembra essere servita a poco: poche ore dopo l'incontro con Alessia nella casa, Zenga ha preso le distanze da lei e da un'eventuale conoscenza lontano dalle telecamere.

Interpellato dai compagni di Grande Fratello Vip su quanto possa averlo colpito la pugliese, Andrea si è lasciato andare a una sincera confessione: "Fisicamente non è il mio tipo".

Messa da parte la giovane che lo sta corteggiando da settimane con tweet e instagram stories, il figlio di Walter Zenga non ha nascosto l'imbarazzo quando Adua si è seduta accanto a lui: è proprio in quel momento, che il ragazzo ha precisato che Alessia Zelletta non è il suo genere di donna.

Gli spettatori del reality, inoltre, hanno notato che il concorrente avrebbe guardato timidamente Del Vesco quando ha rassicurato tutti sulle sue intenzioni con la sorella del coinquilino.

Concorrenti del Grande Fratello Vip tifano per la 'coppia'

Dopo aver assistito al faccia a faccia tra Andrea e Alessia, Adua è sembrata un po' infastidita dalla situazione, tanto che la notte scorsa è arrivata a dire che non rivolgerà più la parola al compagno di Grande Fratello Vip.

Samantha, però, ha rassicurato la siciliana sull'interesse che Zenga proverebbe nei suoi confronti, un interesse assolutamente non paragonabile a quello che ha dimostrato verso la sorella di Zelletta durante la puntata dell'8 febbraio.

"Secondo me, è pazzo di te. Lascia stare che tu sei fidanzata. Questa cosa la pensa tutta la casa", ha detto De Grenet alla coinquilina che sembra avere ancora molti dubbi sulla sua storia d'amore con Giuliano Condorelli.

Roberta Termali commenta il gossip del Grande Fratello Vip 5

Anche la mamma di Andrea ha detto la sua sulla simpatia che sarebbe nata tra il figlio e Adua nella casa del Grande Fratello Vip.

"Sono due ragazzi timidi. Lei è stata carina a scrivergli quello che non aveva il coraggio di dirgli, ma credo non ci sia niente di più", ha fatto sapere l'ex moglie di Walter Zenga.

Secondo Roberta Termali la ragione principale per la quale non accadrà nulla tra suo figlio e Del Vesco, è la seguente: "Per come conosco lui, non si permetterebbe mai. Lei è fidanzata da anni".

La signora, infine, ha precisato che qualsiasi ragazza sceglieranno i suoi ragazzi, a lei andrà bene se loro per primi saranno felici.

Il concorrente del reality, comunque, ha ribadito più volte quello che sua mamma ha detto nell'intervista: non farà mai nessun passo nei confronti di Adua nel rispetto suo e della lunga relazione che ha con Giuliano.

Quando di recente è stato spinto da Giulia Salemi a rispondere al bigliettino d'affetto che la siciliana gli ha fatto recapitare in segreto, infatti, Andrea ha detto chiaramente: "No perché tra noi non c'è nulla.

Lei è fidanzata e sta per andare a convivere".