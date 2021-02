Terminata la 38esima puntata del Grande Fratello Vip il morale di Maria Teresa Ruta era veramente a terra. La 60enne è stata messa in discussione dai suoi amici Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Vedendo la coinquilina affranta, Dayane Mello ha cercato di tranquillizzarla e l’ha spronata a non farsi trattare male.

Le parole di Mello

Dayane Mello ha cercato di mettere in guardia Maria Teresa Ruta dal “voltafaccia” di Stefania Orlando: “Le persone che ti amano non ti mettono in difficoltà”. Secondo il punto di vista della modella brasiliana, Stefania anziché mettere altra benzina sul fuoco alle dichiarazioni di Tommaso Zorzi, avrebbe dovuto fare paciere tra i suoi amici ma la cosa non è avvenuta.

A differenza di Stefania, il ragazzo ha sempre fatto un percorso lineare e tutti i coinquilini hanno scelto di comprendere i suoi sbalzi d’umore e i suoi momenti “no”.

Mello ha cercato di fare sentire il suo appoggio a Maria Teresa: “Non sentirti sola, io ci sono”. Successivamente la modella brasiliana ha cercato di spronare la sua coinquilina e l’ha invitata a tirare fuori gli artigli quando si sente mancare di rispetto: “Difenditi perché è la tua vita e hai dato tanto a noi”. Infine, Dayane Mello ha spiegato di avere nominato Stefania Orlando dopo due mesi, perché non le è piaciuto il comportamento mostrato nei confronti di Giulia Salemi.

Maria Teresa commossa per le parole di Mello

Dopo avere ascoltato attentamente le parole di Dayane Mello, Maria Teresa Ruta ha abbracciato la modella brasiliana.

La mamma di Guenda Goria ha spiegato di non esserci rimasta male per le 22esima nomination. La diretta interessata ha precisato che per lei questi litigi sono banali, perché la vita vera è fuori dalla casa di Cinecittà. Inoltre, Maria Teresa ha riferito che dopo cinque mesi di “reclusione” è normale sentire la mancanza dei propri affetti. La giornalista ha anche spiegato di esserci rimasta per essere passata per quella che non prende mai una presa di posizione: “Ho detto che le tarantelle mi stanno bene e non hanno gradito questa cosa”.

La gieffina ha ammesso di non avere gradito alcune cose dette su di lei, quindi a tempo dovuto ne parlerà con i diretti interessati. Dopo avere spiegato di accettare il fatto di non essere amata da tutti, si è fatta qualche domanda sulle 22 nomination ricevute: “Mi rendo conto che se sono così tante, c’è qualcosa di me che non va bene”. Infine, Maria Teresa Ruta ha ringraziato Dayane Mello per tutti i consigli e il sostegno ricevuto.

Poi, le ha detto che in questo momento dovrebbero essere i “vipponi” a starle vicino a causa del grave lutto e non il contrario come invece sta avvenendo in questo momento.