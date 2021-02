Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Il Paradiso delle Signore e la trama della nuova puntata in onda il 3 febbraio su Rai 1 rivela che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati al personaggio di Clelia che continuerà a pensare di fuggire via da Milano dopo la notizia della sua gravidanza. Intanto Gabriella continuerà ad essere alle prese con i preparativi delle sue nozze con Cosimo Bergamini, ma la situazione non sarà per nulla tranquilla per la stilista del Paradiso.

Beatrice valida alleata di Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3 febbraio

Nel dettaglio, la trama de Il Paradiso delle signore del 3 febbraio rivela che Vittorio Conti sarà alle prese con il progetto "panchina dell'amore" che ha intenzione di esporre durante il giorno di San Valentino.

L'idea giusta per questa iniziativa destinata ai clienti del grande magazzino, arriverà da Beatrice che si dimostrerà sempre più una valida e preziosa alleata per Vittorio Conti.

E così, durante la giornata dedicata all'amore, le coppie che vorranno potranno farsi fotografare seduti sulla panchina dell'amore: un gesto romantico che, sicuramente, non deluderà le aspettative dei vari clienti.

Clelia pensa alla sua fuga da Milano

Nel frattempo, Clelia sarà in preda ai dubbi legati alla sua fuga da Milano. La trama de Il Paradiso delle signore del 3 febbraio, infatti, racconta che la donna non sa se scappare via così come aveva pensato in un primo momento, oppure no.

La zia Ernesta e Silvia, però, ribadiranno ancora una volta che l'unico modo per evitare uno scandalo è quello di fuggire dalla città e per questo motivo aiuteranno Clelia ad organizzare tutto nei minimi dettagli per la sua partenza definitiva.

Intanto, all'interno del grande magazzino, le Veneri crederanno che i malumori di Clelia siano dovuti ai problemi scolastici che sta affrontando il piccolo Carletto, ignare del fatto che la capocommessa stia progettando la sua fuga.

Gabriella in ansia per il matrimonio: trama Il Paradiso delle signore 3 febbraio

Così, per alleviare un po' la tensione di Clelia, decideranno di fare un regalo a Carletto, con la speranza che tale gesto possa rasserenare un po' la donna.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama della prossima puntata de Il Paradiso delle signore del 3 febbraio rivela che ci sarà spazio anche per le vicende di Gabriella, impegnata sempre più con i preparativi delle sue ormai imminenti nozze con Cosimo Bergamini.

La situazione per la stilista del Paradiso, però, non sarà per niente facile da gestire: Gabriella, infatti, dovrà fare i conti con le sue ansie in vista del "grande giorno".