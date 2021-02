Buone notizie in arrivo per tutti gli appassionati della soap opera Il Paradiso delle Signore. Dopo gli ottimi risultati d'ascolto registrati quest'anno in daytime, possiamo anticiparvi in anteprima che la Rai ha dato il via libera alla messa in cantiere degli episodi della sesta stagione. Le avventure dei protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo torneranno nuovamente in onda, ma questa volta potrebbe esserci una rivoluzione nel cast.

La Rai dà il via libera ai nuovi episodi de Il Paradiso delle signore: confermata la sesta serie

Nel dettaglio, il prossimo maggio terminerà l'attuale stagione de Il Paradiso delle signore ma, in questi giorni, è arrivato il via libera da parte della Rai per la realizzazione dei nuovi episodi.

La sesta serie andrà in onda a partire dal prossimo mese di settembre (probabilmente da lunedì 6) e manterrà la stessa programmazione.

Gli episodi saranno trasmessi dal lunedì al venerdì e non dovrebbero esserci modifiche per quanto riguarda l'orario di programmazione che resterebbe quello compreso tra le 15:55 e le 16:30 circa.

Tuttavia, se non ci saranno delle modifiche legate alla programmazione della soap opera, potrebbe esserci una piccola rivoluzione per quanto riguarda il cast di personaggi de Il Paradiso delle signore.

Rivoluzione nel cast de Il Paradiso delle signore 6: possibili uscite di scena

Possiamo anticiparvi, infatti, che in queste settimane gli sceneggiatori si sono messi già al lavoro per mettere a punto le nuove trame, gli intrighi e le passioni che vedranno coinvolti i protagonisti della fortunata soap opera che, tutti i pomeriggi, appassiona una media di oltre 2 milioni di spettatori.

Non tutti gli attuali protagonisti della serie, potrebbero esserci nella sesta stagione. La rivoluzione in questione, infatti, potrebbe avere a che fare con alcuni dei personaggi storici de Il Paradiso delle signore, i quali potrebbero uscire di scena nel corso degli episodi della sesta serie o addirittura non comparire da inizio stagione.

In estate le repliche de Il Paradiso delle signore in daytime

Quali saranno le novità che sapranno mettere a punto, in maniera egregia, gli sceneggiatori della soap opera? Di sicuro, il pubblico da casa non si annoierà, visto che i colpi di scena saranno sempre all'ordine del giorno all'interno delle dinamiche del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Intanto, al termine della quinta stagione, per tutta l'estate saranno trasmesse le repliche de Il Paradiso delle signore, così da poter permettere ai fan di fare un "tuffo nel passato" in attesa dei nuovi episodi previsti da settembre in poi su Rai 1.