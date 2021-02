La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e questo pomeriggio, gli ex concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono rientrati in casa per delle prove da fare in vista di una coreografia che porteranno in scena durante l'ultima puntata di lunedì 1° marzo. Tuttavia, quella che doveva essere una sorpresa per il pubblico da casa, è stata "spoilerata" da un errore della regia che per sbaglio, ha trasmesso per pochissimi secondi un frame dei concorrenti che in casa facevano le prove per questo atteso balletto.

Un errore della regia, mostra gli ex concorrenti rientrati nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, durante il pomeriggio i concorrenti del GF Vip che stanno portando avanti la loro avventura all'interno della casa, sono stati isolati dalla produzione, così da poter permettere agli altri concorrenti (già eliminati dal gioco) di rimettere di nuovo piede all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il motivo? Dovevano fare le prove per un balletto che verrà trasmesso durante l'ultima puntata di questa quinta edizione del GF Vip in programma lunedì 1° marzo su Canale 5.

Peccato, però, che durante il live trasmesso su Mediaset Extra c'è stato un errore da parte della regia che, seppur per pochi secondi, ha trasmesso le immagini degli ex concorrenti che stavano facendo le prove in casa.

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip impegnati con le prove del balletto

A niente è servita neppure la differita, visto che da lunedì 21 febbraio, il reality show di Alfonso Signorini non viene più trasmesso in diretta su Mediaset Extra, bensì in differita di cinque o sei minuti.

Ormai la "frittata era fatta" e coloro che stavano seguendo la diretta televisiva del GF Vip in tv, hanno visto la scena degli ex concorrenti ritornati in casa.

Tuttavia, per vedere il risultato finale di questo balletto bisognerà attendere la finale, anche se Gabriele Parpiglia sui social ha dato un po' di anticipazioni su quello che succederà.

Le anticipazioni sulla finale del Grande Fratello Vip 5

Il giornalista, infatti, ha anticipato che per questa attesissima performance, gli ex "vipponi" sono stati divisi in gruppi.

Ci sarà quello che si esibirà sulle note dei brani degli anni '50 e sarà composto tra gli altri da Carlotta Dell'Isola, Giacomo Urtis e Francesco Oppini.

Poi ci sarà il gruppo degli anni '60 composto da Elisabetta Gregoraci, Enock Balotelli e poi a mano a mano tutti gli altri concorrenti che per questo balletto saranno diretti da Matilde Brandi.