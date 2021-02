Si è da poco conclusa la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda sabato 27 febbraio su Canale 5. Le anticipazioni che circolano sui social network fanno sapere che inizialmente alcuni allievi non hanno partecipato allo show a causa del provvedimento disciplinare che la produzione o Rudy Zerbi hanno voluto. Martina ha sostenuto un esame davanti a Lorella Cuccarini, sua professoressa di riferimento, ma non si è arrivati a una decisione definitiva: la ragazza non ha lasciato la scuola ma non si è neppure ripresa la maglia da titolare.

Giudizio rimandato per Martina ad Amici 20

Tra i vari allievi che in settimana sono stati sospesi, c'è anche Martina.

La ballerina è stata messa in discussione dalla sua insegnante di riferimento dopo un'esibizione non all'altezza e comportamenti poco rispettosi in sala prove. Le anticipazioni dello speciale di Amici che è stato registrato venerdì 26 febbraio, informano i fan che la Miliddi non ha convinto al cento per cento Lorella, che però non se l'è sentita di escluderla dal cast del talent-show.

La danzatrice di latino-americano ha proposto una coreografia in coppia con Tommaso: la Cuccarini ha notato un miglioramento ma vuole di più. Per questo ha rimandato la conferma della maglia da titolare. Il giudizio definitivo sulla ragazza, dunque, arriverà la prossima settimana, quando finalmente si capirà se potrà proseguire la corsa verso il serale oppure se dovrà tornare a casa a un passo dal sogno.

I talenti sospesi convincono i prof ad Amici

Erano sette in tutto gli allievi di Amici che avevano la maglia sospesa prima della puntata che è stata registrata oggi pomeriggio. Chi ha assistito alla registrazione, però, racconta che tutti i talenti in bilico sono entrati in studio dopo un'iniziale assenza per provare a riconquistarsi il posto da titolare.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I cantanti Deddy, Sangiovanni, Leonardo (sospesi dal loro prof Rudy Zerbi per aver saltato la palestra per un mese), Ibla, Enula e Aka7even si sono esibiti davanti alla commissione ed hanno convinto il loro insegnante di riferimento: maglia confermata per tutti.

Anche il ballerino Alessandro ha stupito Lorella Cuccarini con una bella coreografia: il ragazzo può continuare la corsa al serale come tutti gli altri compagni di classe.

Due nuove classifiche per i cantanti di Amici

Nel corso della registrazione di Amici del 26 febbraio, Maria De Filippi ha informato i cantanti della classe dell'esistenza di due nuove classifiche: una stilata da Giorgia sulle cover e l'altra da ben 14 case discografiche sugli inediti. Tancredi ha conquistato la Todrani (che l'ha messo al primo posto), mentre gli esperti hanno premiato Enula. A non aver convinto la cantautrice, è stato Deddy, che invece è piaciuto abbastanza agli addetti ai lavori (che gli hanno dato il quarto posto della loro personale graduatoria).

Il ragazzo si è anche esibito con la fidanzata Rosa in un divertente passo a due che hanno creato nei giorni scorsi in casetta. Sempre restando in tema Gossip, Alessandro ed Enula si sono dati un bacio al termine della coreografia con la quale il ballerino si è ripreso la maglia da titolare: tra i due ci sarebbe una simpatia, ma ancora non sono usciti allo scoperto come coppia come hanno fatto altri compagni di scuola (Sangiovanni e Giulia, Aka7even e Martina, Rosa e Deddy).

A proposito del rapper che nel daytime di oggi ha minacciato di abbandonare il programma dopo la sospensione voluta da Zerbi, era regolarmente in studio e si è esibito davanti al suo professore: Rudy gli ha ridato la maglia del serale al talento del suo team dopo una performance che ha convinto tutti i membri della commissione.