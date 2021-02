Venerdì 26 febbraio verrà trasmessa l'ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore. La soap opera ambientata a Milano non smette di sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni informano che Agnese, quando verrà a conoscenza che Rocco ha proposto di far lavorare lo zio al Paradiso, inizierà a mostrare il suo disappunto a riguardo. La sarta non condividerà l'idea del nipote di chiedere aiuto a Vittorio per far lavorare il marito nel magazzino dell'atelier. L'idea di sapere che Giuseppe dovrà lavorare in compagnia dell'uomo che ama (Armando) farà sentiere Agnese angosciata. La reazione della sarta inizierà seriamente a far insospettire il signor Amato che farà di tutto per indagare sul rapporto tra il capo magazziniere e la moglie.

Agnese contraria al nuovo impiego del marito

Nel corso della novantacinquesima puntata che andrà in onda venerdì 26 febbraio 2021, l'amore tra Agnese e Armando verrà messo a dura prova. Il ritorno inaspettato di Giuseppe ha stravolto la loro "segreta" storia d'amore. Da una parte Agnese ha sofferto tanto per la scomparsa improvvisa del marito, temeva che si fosse creato una nuova famiglia all'estero e solo grazie all'affetto del signor Ferraris è riuscita a voltare pagina. Dall'altra anche per Armando non è stato facile lasciarsi il passato alle spalle in seguito alla morte della moglie Emma. La sarta e il capo magazziniere si sono voluti molto bene, con grande rispetto reciproco e adesso la presenza di Giuseppe ostacola il loro amore. Come visto nella precedente puntata, Rocco ha voluto aiutare lo zio che era in cerca di una nuova occupazione, proponendogli di diventare un aiutante magazziniere al Paradiso.

La reazione di Agnese non sarà delle migliori, la donna non vorrà che Armando trascorra i suoi giorni lavorativi in compagnia del suo consorte. L'atteggiamento della sarta non farà altro che alimentare i sospetti di Giuseppe sul rapporto tra la moglie e Armando.

L'abito 'british' di Gabriella desta scandalo

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso venerdì 26 febbraio 2021 rivelano che Gabriella avrà finalmente terminato con grande entusiasmo l'abito ispirato alla moda londinese ma la sua creazione inizierà a destare scandalo.

Sarà un abito innovativo, che uscirà completamente fuori dagli schemi e per questo motivo Vittorio non saprà se includerlo nella nuova collezione. Nel frattempo in atelier Irene prenderà potere in qualità di capo-commessa. La signorina Cipriani non perderà tempo e deciderà di riorganizzare il negozio a suo piacere. Purtroppo la sua sistemazione non sarà condivisa dalle altre Veneri in quanto faranno fatica a trovare la merce da mostrare alle clienti.

Nel frattempo al negozio la cliente misteriosa che era entrata il giorno prima svelerà la sua identità: si tratta di Gloria Moreau, che dovrà fare un colloquio con Vittorio per il posto di capo-commessa.