Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano brutte notizie per la contessa. Nella puntata che andrà in onda martedì 21 gennaio alle ore 16 su Rai 1, Adelaide sverrà improvvisamente. Nel frattempo, Irene Cipriani si pentirà di aver scritto una lettera d'amore per Alfredo Perico e farà in modo che il suo ex fidanzato non legga la missiva. Agata Puglisi, invece, riceverà buone notizie sul fumetto con cui ha partecipato al concorso del Ministero a sostegno del vaccino antipolio.

Adelaide ha un nuovo mancamento

Le condizioni di salute di Adelaide desteranno preoccupazione poiché la contessa avrà un nuovo mancamento improvviso.

Per Irene Cipriani, invece, sarà il momento di fare i conti con la sua impulsività: si pentirà di aver scritto una lettera d'amore al suo ex fidanzato, Alfredo. Fortemente imbarazzata per il gesto compiuto, Cipriani farà il possibile per recuperare la missiva prima che Perico riesca a leggerla. Intanto, Irene dovrà essere sincera con Clara, che vorrà spiegazioni in merito all'abbraccio con Alfredo.

Irene mente a Clara

Nel frattempo, Irene troverà il coraggio di rispondere alle domande di Clara, ma non sarà del tutto sincera con lei. La capo commessa de Il Paradiso delle Signore continuerà infatti a omettere alla sua amica che Alfredo Perico le ha prestato i soldi necessari per saldare il suo debito con il fisco, dopo essere stata truffata da Leonardo Crespi.

Per Agata Puglisi, intanto, ci sarà un'importante novità riguardante il fumetto realizzato per un concorso del Ministero della Salute a sostegno del vaccino antipolio.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Enrico ha scoperto che il processo è stato rimandato

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Enrico ha ricevuto una brutta notizia: il processo è stato rimandato.

Il magazziniere ha saputo dal suo amico carabiniere che le indagini stanno richiedendo più tempo del previsto, poiché nell'ospedale di Roma in cui lavorava potrebbe esserci un'organizzazione criminale ben più ampia rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Nel frattempo, la cartomante del negozio ha letto i tarocchi a Irene, annunciandole l'arrivo di un uomo con una sorpresa per lei.

Da lì è nato un equivoco: mentre Irene sognava a occhi aperti l'arrivo del principe azzurro, si è presentato invece l'esattore delle tasse con una cartella esattoriale.

Irene ha così scoperto di essere stata truffata da Leonardo Crespi e di avere un ingente debito con il fisco. Cipriani ha quindi chiesto un parere a Matteo Portelli, sperando di ottenere un suggerimento su un eventuale ricorso da presentare.