Il Paradiso delle signore inizierà il mese di marzo con interessanti sviluppi nelle trame. Secondo le anticipazioni della prima settimana, dall'1 al 5, al grande magazzino arriveranno tre nuovi dipendenti: Giuseppe, Gloria e Anna. Il marito di Agnese inizierà a lavorare accanto ad Armando e cambierà atteggiamento con la sua famiglia, tanto che la donna andrà a confidarsi con don Saverio. Umberto sarà dispiaciuto per la reazione di Marta e scriverà una lettera a sua figlia, mentre Ludovica sarà vittima di un'aggressione da parte del Mantovano. La nuova capocommessa sembrerà avere qualcosa da nascondere, mentre Gabriella porterà avanti la sua nuova creazione in stile "british".

Agnese in crisi per il cambiamento di Giuseppe: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dall'1 al 5 marzo raccontano che Giuseppe inizierà a lavorare al magazzino grazie a un nuovo contratto con Vittorio. L'uomo si troverà gomito a gomito con il suo "rivale" in amore e gli screzi tra i due non mancheranno. Nonostante l'attenzione di Agnese e il magazziniere, il signor Amato sospetterà che tra i due ci sia qualcosa. La reazione dell'uomo, però, sarà furba e Giuseppe cambierà totalmente atteggiamento con la moglie e la sua famiglia. Il nuovo comportamento di Amato farà sentire in colpa Agnese che si rivolgerà a don Saverio, raccontandogli i suoi sentimenti per Armando. Il parroco, pur ascoltando la donna, consiglierà alla sua parrocchiana di avvicinarsi a suo marito.

Gloria si nasconderà da zia Ernesta: spoiler settimana dall'1 al 5 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 marzo rivelano che Vittorio assumerà Anna come nuova Venere. Al grande magazzino ci sarà anche la nuova capocommessa, Gloria, che all'arrivo di zia Ernesta in negozio farà di tutto per nascondersi, lasciando intendere che ci sia un segreto.

Inoltre, arriverà una ventata di novità anche con Maria, sempre più vicina a Rocco, che cambierà look spiazzando tutti. Intanto Umberto sarà molto dispiaciuto per quanto accaduto con Marta e scriverà una lettera a sua figlia per scusarsi, sperando di poter riunire la famiglia Guarnieri. Il vestito di Gabriella non entusiasmerà Vittorio che sarà sempre molto cauto con la campagna pubblicitaria, ma alla fine, il servizio fotografico della nuova creazione in stile "british" si rivelerà un successo.

Infine, per Ludovica ci saranno ancora difficoltà a causa del Mantovano e la ragazza chiederà il sostegno di Marcello. Barbieri chiederà ad Armando di poter ospitare la signorina Brancia per nascondersi dal malvivente, ma Castrese scoprirà il loro piano e si introdurrà nell'abitazione, aggredendo la ragazza.