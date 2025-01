Oylum telefonerà a Guzide ma risponderà un'infermiera: "Tua madre è in ospedale ed è molto grave", dirà la donna nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che per Oylum sarà un colpo al cuore e chiederà subito a Tolga di correre in ospedale. La ragazza telefonerà anche a Tarik per avvertirlo dell'incidente e l'uomo non esiterà a correre da lei. Yesim prenderà molto male la reazione del suo compagno, ma non riuscirà a fermarlo.

Grave incidente di Guzide a Tradimento

Nelle prossime puntate di Tradimento, Ozan riuscirà a trovare un nuovo lavoro e sarà molto soddisfatto di questo.

Guzide starà vicino a suo figlio, certa di non avere più segreti con lui, mentre Oylum continuerà a mentirle. La ragazza finirà in ospedale dopo un malore e la neurologa le vieterà di ballare: "Rischi la paralisi". Questa notizia cambierà la vita di Oylum che prometterà a Tolga di parlare con sua madre appena sarà dimessa dall'ospedale. Quando i medici faranno uscire Oylum, la ragazza telefonerà subito a Guzide che in quel momento si troverà alla guida e per recuperare il telefono si scontrerà con un grosso camion. La giudice sarà portata in ospedale con urgenza e le sue condizioni saranno gravissime, ma Oylum continuerà a telefonare, ignara di quello che sta accadendo. Ad un certo punto la ragazza riceverà una risposta, ma dall'altro capo del telefono ci sarà un'infermiera che le darà una pessima notizia: "Sono l'infermiera del pronto soccorso".

Oylum sarà molto preoccupata e chiederà se sia successo qualcosa a Guzide. "Sua madre ha avuto un incidente ed è in ospedale, le sue condizioni sono molto gravi", dirà l'infermiera a Oylum che chiederà subito a Tolga di raggiungere Guzide.

Yesim sognerà una casa lussuosa e grande per lei e Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che mentre Guzide si troverà in terapia intensiva, Yesim e la sua amica Burcu guarderanno le case nei siti di annunci.

La compagna di Tarik si dirà decisa a prendere un'abitazione con piscina e che sia molto grande per accogliere anche Ozan e Oylum. Burcu chiederà a Yesim se Tarik possa permettersi una spesa così importante, ma lei la rassicurerà. "Mi ha detto che ha molti soldi", dirà, "E posso scegliere quella che preferisco". In quel momento, Tarik rientrerà in casa e farà appena in tempo a posare i sacchetti della spesa che riceverà una telefonata.

Oylum, in lacrime lo avvertirà dell'incidente di Guzide e Tarik non esiterà un istante per correre da lei. Il comportamento dell'uomo farà infuriare Yesim che proverà inutilmente a trattenerlo.

Tarik e Guzide in questo momento sono in pessimi rapporti

Nelle puntate in onda in Italia, tra Guzide e Tarik il rapporto non è dei migliori. La giudice ha mostrato a suo marito il protocollo per il divorzio e gli ha chiesto tutte le proprietà più un risarcimento di un milione di dollari. Tarik ha esitato e ha accusato sua moglie di essere senza cuore, ma quando ha visto che non era possibile negoziare ha firmato i documenti. Le cose sono cambiate radicalmente quando Guzide è finita nuovamente al centro dei giochi di Yesim.

Quest'ultima ha pagato una finta infermiera per testimoniare che la giudice l'ha aggredita in ospedale, per impedirle di andare a trovare Oylum. Infuriata per le false accuse, Guzide ha deciso di non divorziare più da Tarik per fare un dispetto a entrambi e impedire loro di sposarsi.