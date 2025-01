Agata inviterà Roberto a teatro, pronta a farsi avanti con lui nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 di giovedì 30 gennaio. Le anticipazioni rivelano che nel frattempo Alfredo troverà l'anello per Clara e si affretterà a raggiungerla prima che parta. Umberto chiederà il permesso di tornare a villa Guarnieri per stare accanto a Odile dopo la partenza di Adelaide. Marcello, invece, sarà deluso e preoccupato per non essere riuscito a salutare la contessa.

Alfredo avrà l'anello da regalare a Clara

Clara sarà ancora al centro delle trame con la sua decisione di lasciare Il Paradiso delle Signore e Milano dopo le delusioni ricevute da Alfredo.

Quest'ultimo, intanto, grazie all'aiuto di Irene riuscirà a comprare l'anello per la sua amata e inizierà una corsa contro il tempo per riuscire a fermare Clara. La ragazza, infatti, partirà la sera stessa e Alfredo dovrà riuscire a darle l'anello per chiederle di sposarlo e convincerla a restare in città. Nel frattempo, Agata inviterà Roberto al teatro, ma non dirà nulla di tutto questo ai suoi genitori. La ragazza, presa dall'entusiasmo del successo del suo ritratto di Milva, troverà il coraggio di farsi avanti con Landi. Marcello, invece, sarà molto deluso a causa delle bugie di Adelaide. La contessa partirà senza salutare Barbieri che resterà a Milano in preda ai dubbi e alla preoccupazione per la salute della donna.

La decisione di Giulia metterà in crisi la Galleria Milano Moda

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che dopo la partenza di Adelaide, Umberto si proporrà di stare vicino a Odile. Per questo motivo, Guarnieri chiederà il permesso di tornare a vivere alla villa: come la prenderà Marcello? Tutto farebbe pensare che Umberto stia facendo di tutto per riprendere il posto in famiglia che aveva perso e questo non piacerà affatto a Barbieri.

Ci saranno importanti novità anche per la Galleria Milano Moda, perché Giulia deciderà di lasciare il suo lavoro sulla linea economica. La scelta della donna provocherà gravi conseguenze alla gestione dell'azienda che dovrà trovare al più presto una soluzione.

Agata ha speranze con Roberto?

L'invito di Agata per Roberto rappresenta un passo importante per la ragazza.

La figlia di Concetta è convinta di avere delle chances con Landi e per questo si è fatta avanti con lui, ma potrebbe essere molto delusa. Il cuore di Roberto, infatti, è già occupato da Mario anche se la loro relazione è finita. L'interesse di Agata, in ogni caso, non potrebbe essere ricambiato da Roberto che accanto a sé sogna un uomo. Non si esclude che Landi potrebbe conoscere una nuova persona in grado di fargli battere di nuovo il cuore. Agata ignora che Roberto è gay e in questi mesi si è illusa di aver creato un legame speciale con lui. L'amicizia e l'intesa professionale tra i due è reale, ma non può trasformarsi in amore così come sogna Agata. In passato, Roberto ha provato a fidanzarsi con una ragazza per evitare pettegolezzi sul suo conto. La storia, tuttavia, non è decollata perché i suoi sentimenti non erano sinceri.