Il Paradiso delle signore continua a raccontare le avventure dei protagonisti della Milano degli anni '60 e secondo le anticipazioni di mercoledì 17 febbraio, a casa Amato l'aria sarà ancora tesa. Giuseppe, infatti, inizierà a non tollerare il fatto di avere poco tempo per stare con Agnese e il lavoro comincerà a pesargli. Inoltre Beatrice si sentirà molto in imbarazzo per la convivenza con Marta e si confiderà con Vittorio. La moglie di Conti, intanto, scoprirà qualcosa che non conosceva del passato di suo marito. Federico inizierà a provare qualcosa per Ludovica, ma la ragazza sembrerà più interessata a Marcello.

Infine Armando dovrà decidere tra Maria e Irene per il ruolo da protagonista nello spettacolo.

Marta scoprirà qualcosa che ignorava del passato di Vittorio: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 17 febbraio, raccontano che Beatrice si sentirà molto a disagio a causa del ritorno di Marta. La cognata di Vittorio, infatti, sarà costretta a convivere con lei fino a quando non troverà un'altra sistemazione e la cosa la metterà molto in imbarazzo. Beatrice deciderà di sfogarsi con il dottor Conti, raccontandogli le sue sensazioni e la sofferenza per la situazione che sta vivendo. Nel frattempo, Marta verrà a conoscenza di un particolare sul passato di Vittorio che ignorava fino a quel momento.

Armando sarà diviso tra Irene e Maria per il ruolo da protagonista: spoiler 17 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 febbraio rivelano che, nella puntata di mercoledì, a casa Amato l'armonia sarà ancora un traguardo lontano da raggiungere. Giuseppe, infatti, inizierà a mostrare insofferenza a causa del poco tempo a disposizione per sua moglie.

Il signor Amato infatti, per il nuovo lavoro da portiere, riuscirà a trascorrere pochissimo tempo con Agnese e questo lo infastidirà molto. Nel frattempo al Paradiso proseguiranno i preparativi per la festa di Carnevale e Armando si troverà in difficoltà. Il capo magazziniere, nelle vesti di regista, si troverà a dover scegliere tra Maria e Irene per il ruolo da protagonista nello spettacolo.

Le due ragazze, quindi, si contenderanno anche la parte nella recita, oltre a essere in competizione per conquistare le attenzioni di Rocco.

Per Federico, intanto, ci sarà aria di cambiamento, perché il ragazzo inizierà a provare qualcosa per Ludovica Brancia e proverà a conquistarla. La ragazza, tuttavia, sembrerà non cogliere gli sforzi dell'ex militare, perché sarà impegnata a stuzzicare Marcello. Inoltre Barbieri sarà ancora alle prese con Il Mantovano, che sembrerà proprio non voler lasciare libero il ragazzo.