Tarik prenderà Oyku e lascerà Yesim senza concederle in tempo di discutere nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Yesim piangerà disperata tra le braccia di Burcu: "Tarik se ne è andato e ha portato via Oyku", dirà, ignara che a provocare tutto è stata proprio la sua amica. Tutto inizierà quando Guzide troverà la sua casa messa a soqquadro e accuserà Yesim di averle fatto l'ennesimo dispetto. Tarik difenderà la sua compagna andando contro Guzide e Ozan e litigando pesantemente con loro. Quando l'uomo tornerà da Yesim, però, vedrà che la sua bambina ha l'orologio che era nella villa e avrà la certezza che la sua compagna ha mentito ancora una volta.

Senza pensarci due volte, Tarik abbandonerà Yesim portando con sé Oyku. In realtà, questa volta Yesim è davvero innocente perché Burcu all'insaputa di tutti ha pagato un ragazzo per introdursi nella villa e provocare tutto questo.

L'amaro ritorno a casa di Guzide in Tradimento

Nelle prossime puntate di Tradimento, Guzide si risveglierà dal coma dopo aver lottato tra la vita e la morte a causa di un brutto incidente. Quando la donna sarà dimessa e tornerà a casa, però, troverà una brutta sorpresa perché tutto sarà in disordine. In un primo momento, vedere tutte le stanze messe a soqquadro farà pensare ad un ladro, ma quando Ozan noterà che non è stato rubato nulla l'unica sospettata sarà Yesim.

Guzide sarà certa che la sua rivale abbia voluto farle anche questo dispetto, viste le scenate in passato, ma quando Tarik arriverà a casa difenderà con forza la sua compagna. Le parole di Guzide contro Yesim faranno molto male a Tarik, tanto che quando tornerà a casa sorprenderà la sua compagna regalandole un bracciale di diamanti.

Yesim sarà al settimo cielo e ci convincerà che l'incantesimo della maga a cui si è rivolta qualche giorno prima stia funzionando davvero. Tarik sarà molto affettuoso con la sua compagna, ma l'arrivo di Ozan rovinerà l'atmosfera. Il ragazzo accuserà Yesim di aver distrutto la casa di sua madre per dispetto: "Se fossi un uomo ti avrei già messo le mani addosso", urlerà Ozan fuori di sé.

Tarik difenderà ancora una volta Yesim mettendo alla porta suo figlio e intimandogli di non parlare mai più male della sua compagna.

L'orologio di Tarik al polso di Oyku scatenerà il putiferio

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che quando Ozan andrà via, Tarik consolerà Yesim e le starà vicino, ma tutto finirà all'improvviso. La piccola Oyku, infatti, arriverà con degli oggetti presi dalla stanza di sua madre. La bambina indosserà i tacchi e i gioielli di Yesim ma, soprattutto, avrà al braccio l'orologio che Tarik aveva lasciato alla villa di Guzide. Tarik sarà a dir poco furioso con Yesim, perché vedendo quell'orologio avrà la certezza che Guzide non si sbagliava. "Sei stata tu", urlerà a Yesim, "Per te sono andato contro la mia famiglia".

L'uomo sarà molto deluso: "Non valevi niente", dirà a Yesim che in lacrime continuerà a negare di aver messo a soqquadro la casa di Guzide. La donna proverà a spiegare che quell'orologio lo ha preso settimane prima dalla casa della giudice, ma Tarik non le darà il tempo di ascoltare. L'avvocato prenderà la piccola Oyku e lascerà Yesim senza neanche avvisarla. La sua compagna lo riconcorrerà fino alla macchina e lo implorerà di fermarsi, ma Tarik non vorrà saperne. Disperata, Yesim resterà a piangere sulle scale della sua casa e presto arriverà Burcu ad ascoltare il suo sfogo: "Tarik se n'è andato e ha portato via Oyku, come farò a vivere senza di lei?". Burcu proverà a consolare la sua amica assicurandole che presto il suo uomo e la sua bambina torneranno.

Il doppio gioco di Burcu

Burcu ha un ruolo fondamentale nelle trame di Tradimento, perché oltre ad essere la consigliera di Yesim è anche la sua nemica numero uno. È lei che ha fomentato l'odio di Yesim verso Guzide ed è lei che ha spinto la sua amica ad esigere sempre di più da Tarik. Burcu, inoltre, ha aiutato Yesim a simulare uno scippo per impietosire Tarik per poi ricattarla in modo anonimo con il video in cui contrattava con il finto rapinatore. Yesim non immagina neanche che Burcu sta tramando alle sue spalle ed è stata proprio lei a pagare un ragazzo per introdursi nella casa di Guzide e mettere tutto a soqquadro.