La soap Il Paradiso delle Signore continua a entusiasmare milioni di telespettatori, anche con la nuova puntata che andrà in onda giovedì 18 febbraio alle ore 15:55, come di consueto su Rai 1. Le anticipazioni confermano che Marta verrà a sapere da Pietro che Vittorio e Beatrice si conosco fin da ragazzini. La figlia di Umberto non starà con le mani in tasca e farà di tutto per cercare di capire ogni dettaglio sul loro rapporto. Giuseppe Amato invece, dopo una lite con il datore di lavoro, deciderà di licenziarsi dal Paradiso. La scelta del marito di Agnese non farà piacere a Salvatore, che sarà sempre più arrabbiato con il padre.

La contessa Adelaide, intanto, chiederà a Ludovica di fare le veci di Fiorenza Gramini per l'organizzazione di un evento al Circolo. Marta intanto rimarrà entusiasta del lavoro svolto della cognata e le farà una proposta inaspettata.

Giuseppe Amato lascia il posto di lavoro al grande magazzino

Durante l'ottantanovesimo episodio che andrà in onda giovedì 18 febbraio Marta, da poco rientrata in Italia da New York, apprenderà da Pietro che il marito e Beatrice si conoscevano fin da quando erano adolescenti. La moglie del dottor Conti non si fermerà, ma continuerà a indagare, infatti chiederà palesemente a Vittorio dei dettagli circa il rapporto con la cognata. Nel frattempo Giuseppe Amato deciderà di dare le dimissioni dal grande magazzino, dopo aver avuto una discussione con il datore di lavoro.

La decisione presa da Giuseppe non farà altro che aumentare le tensioni in casa Amato. Salvatore, infatti, sarà sempre più arrabbiato con il padre.

Adelaide dà una seconda possibilità a Ludovica Brancia di Montalto

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore, Adelaide deciderà di dare una seconda chance a Ludovica. La contessa le chiederà di prendere il posto di Fiorenza Gramini per realizzare un evento al Circolo.

Per Ludovica sarà il momento di subire le pressioni del Mantovano. Nel frattempo al grande magazzino Dora, che da poco ha preso il posto di Clelia Calligaris nel ruolo di capocommessa, andrà in panico a causa di un ordine sbagliato. Ad aiutarla ci penserà subito Beatrice, che in poco tempo riuscirà a risolvere la situazione, sollevando ovviamente l'umore della signorina Vianello.

Marta assisterà alla scena e rimarrà molto colpita dalla capacità di gestione lavorativa della cognata, per questo motivo le farà una proposta inaspettata.