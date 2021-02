Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 9 a domenica 14 febbraio ci saranno diverse novità e colpi di scena interessanti. In particolare, Hope Logan sarà tormentata dai sensi di colpi e vorrà dire a Ridge e alla polizia che Thomas è finito in una vasca piena d'acido. Il Forrester senior sarà molto preoccupato proprio perché non avrà notizie di suo figlio da diverso tempo. Successivamente, Thomas andrà da Hope e la donna rimarrà senza parole quando vedrà che lo stilista è ancora vivo. L'uomo spiegherà alla donna come sarà riuscito a salvarsi e si dichiarerà ancora una volta.

Invece Brooke dirà tutta la verità a suo marito riguardo Thomas e l'uomo sarà deluso dalla moglie e deciderà di lasciarla.

Hope vorrà dire la verità a Ridge e alla polizia

Nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5, Hope Logan non riuscirà più trattenersi e verrà assalita dai sensi di colpa. Infatti, la figlia di Brooke vorrà confessare a Ridge Forrester e alla polizia che Thomas sarà caduto in una vasca piena d'acido. La Logan non riuscirà a stare bene con sé stessa finché non avrà svelato la verità a tutti. Nel frattempo Shauna andrà a trovare il Forrester senior e lo vedrà molto in pensiero. Lo stilista confiderà alla Fulton che sarà molto preoccupato per suo figlio di cui non avrà notizie da diverso tempo e sembrerà sparito nel nulla.

Brooke dirà a Ridge che Thomas è vivo

Poco dopo Thomas Forrester all'insaputa di Brooke andrà da Hope. Quest'ultima sarà sconvolta quando vedrà che lo stilista è vivo. Il ragazzo racconterà quindi alla donna come sarà riuscito a salvarsi e poi dichiarerà ancora una volta tutto il suo amore per lei.

Intanto, Brooke rivelerà a Ridge che Thomas sta bene, anche se Hope credeva di averlo ucciso in maniera accidentale.

Ridge rimarrà senza parole, in quanto sua moglie gli avrà nascosto una verità così importante.

Ridge lascerà Brooke perché sarà deluso dal suo comportamento

Successivamente, il Forrester junior confesserà a sua sorella Steffy le sue reali intenzioni riguardo a Hope, e i due intanto decideranno di diventare una vera famiglia. Nel mentre Ridge e Brooke saranno ai ferri corti e il loro matrimonio potrebbe essere arrivato ad un punto di rottura.

In particolare, il Forrester senior sarà profondamente deluso dal comportamento di sua moglie e deciderà quindi di lasciarla. Infine, lo stilista si confiderà con Shauna Fulton e tra i due nascerà un'attrazione emotiva.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sui protagonisti della soap opera americana.